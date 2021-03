犬の前にあるのは、飼い主さんが使用したと思われる着ぐるみの頭部。

これをかぶって恐竜になるつもりのようです。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Doggy Dresses Itself up as Dinosaur - YouTube



「がおおお!」

自らかぶって恐竜に扮する、お茶目なコーギーなのでした。