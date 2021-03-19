Âè44²ó⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·⾼ÎØ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É³ÈÂç¤Ë¤è¤ë±Ç²è´ÛµÙ¶È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢º£²ó¤Ï2019Ç¯12⽉16⽇¡Ê⽉¡Ë¡Á2020Ç¯12⽉31Æü¡Ê⽊¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¡Ê⽇ËÜ±Ç²è154ºîÉÊ¡¢³°¹ñ±Ç²è210ºîÉÊ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ²ñ°÷¡Ê3953Ì¾¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤¬⾏¤ï¤ì¤¿¡£⽻⿃¿µ⼀¡ÊºòÇ¯¤ËÂ³¤­2²ó⽬¡Ë¤È³°¹ñ⼈ÇÐÍ¥¤Ç½é¤ÎºÇÍ¥½¨¼ç±é⼥Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê¡Ø¿·Ê¹µ­¼Ô¡Ù¤ÇÂè43²óºÇÍ¥½¨¼ç±é⼥Í¥¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ
ºîÉÊ¾Þ¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

¿¹Ã«Íº¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥Ï゚¡¼¥È¥Ê¡¼¥¹゙ÂåÉ½¡ËCULEN

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î´ãº¹¤·¤Æ゙ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¿゙¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Æ゙ÆÃ¤Ë´¶¤·゙¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥­¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤«゙Æ±¤·゙Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æºî¤ê¾å¤±゙¤¿ºîÉÊ¤Æ゙¤¹¡£Áð磲¤µ¤ó¤Î´ãº¹¤·¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤Î´ãº¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Î´ãº¹¤·¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ãº¹¤·¤«゙¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Æ゙¡¢·à¾ì¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Æ゙¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´ãº¹¤·¤«゙¤Æ゙¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´ãº¹¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢Âº¤¤¤â¤Î¤¿゙¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÆâÅÄ±ÑÆó¡Ê´ÆÆÄ¡Ë

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

±Ç²è¤«゙¹¥¤­¤Æ゙¡¢5ºÐ¤¯゙¤é¤¤¤«¤é¤¹゙¤Ã¤È±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¹゙¤Ã¤È¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤«゙¤é¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤­¡¢Áð磲¤µ¤ó¡¢¡ÊÉþÉô¡Ë¼ùºé¤µ¤ó¤«゙¤³¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Æ゙¡¢¿¹Ã«¤µ¤ó¤âÆÉ¤ó¤Æ゙¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤Ë¤½¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¡¢Åö½é¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤Î¸å¤í½â¤â¤Ê¤¤±Ç²è¤¿゙¤Ã¤¿¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤«゙¡¢¤Ò¤È¤ê¤Þ¤¿Æó¿Í¡¢»°¿Í¤ÈÁý¤¨¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤«±Ç²è¤Ã¤Æ¡¢ÀèÄø¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤«゙¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤È゙¡¢°ì¿Í¤Æ゙¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¿゙¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÌò¼Ô¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ï゚¤ê´ÑµÒ¡¢´ÑµÒ¤«゙¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¤ä¤Ã¤Ï゚¤ê±Ç²è¤Ê¤ó¤¿゙¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Áð磲¹ä

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¥Þ¥·゙¤«¡ª¡©¤Ã¤Æ´¶¤·゙¤Æ゙¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤ó¤¹¤«¤Ã¡ª¡©¤È゙¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¡£´ñÀ×µ¯¤³¤ë¤ó¤¿゙¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Æ゙¤¹¤Í¡¢¤¢¤­¤é¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Æ゙¡¢°ìÊâ¤¹゙¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¿Í´ÖÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤Æ゙¤â¿Ê¤à¤È¡¢²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤¿゙¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤¿゙¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÊÑ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Æ゙¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë°ìÊâ¤¹゙¤Ä¡¢¿Ê¤ó¤Æ゙¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÉþÉô¼ùºé

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤µ¤Ã¤­È¯É½¤µ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ò゙¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢¤³¤Î¤Ï¤·゙¤á¤Æ¤Î»ä¤Î¤ª¼Çµï¤Æ゙¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¿゙¤Ã¤¿¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Æ゙¤­¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Æ゙¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤äSNS¤Ê¤È゙¤Æ゙À¹¤ê¾å¤±゙¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ê¤È゙¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Æ゙¤¤¤Ã¤Ï゚¤¤¤Æ゙¤¹¡£¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ
Áð磲¹ä¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù

¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î¡¢¤Þ¤·゙¤Ã¤¹¤«¡£¤³゙¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Æ¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢º£¤Þ¤Æ゙¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Æ゙¤¹¤Í¡¢¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È¤«¸ãÏº¤µ¤ó¤È¤«ËÜÅö¤Ë¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤«゙»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤³¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤ó¤¿゙¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Æ゙¤¹¡£ËÍ¤ÏÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Æ゙¡¢°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Æ゙¤ÏÅþÄì¤¿¤È゙¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Æ゙¤¹¤·¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤½゙¤ìºî¤ê¼ê¤ÎÊý¤È¤«Ìò¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þÀ­¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤«゙¤è¤ê¤è¤¯¼«Í³¤ËÁ´¤¦¤Æ゙¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤ÊºîÉÊºî¤ê¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Æ゙¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«゙¤Ê¤¤Êý¤Æ゙¤â¡¢±ó¤¯¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ
Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡ØMOTHER ¥Þ¥µ゙¡¼¡Ù

¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ï゙¡¢±Ç²è¤Ä゙¤¯¤ê¤Ï¤Æ゙¤­¤Ê¤¤¤ó¤¿゙¤Ê¤È¡¢µîÇ¯¡¢¿È¤ËÝî¤ß¤Æ´¶¤·゙¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Ã¤ÈËÜÅö¤Ïºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤â¡¢µîÇ¯¡¢ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±Ç²è¤â¸ø³«¤Æ゙¤­¤¹゙¡¢Àè±ä¤Ï゙¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Æ゙¡¢±Ç²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Æ゙¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¿¼Â¤Ë±Ç²è¤Ä゙¤¯¤ê¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤«゙¤ó¤Ï゙¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ
ÅÏÊÕ¸¬¡ØFukushima 50¡Ù

¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾ÞÈ¯É½¤ÎÁ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·゙¤Æ゙Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¡Ë
¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ï²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÌòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶ÛµÞÂÐºöËÜÉô¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î»þ¤Ë¡¢100¿Í¤¯¤é¤¤¥¨¥­¥¹¥È¥é¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢¤ä¤Ã¤Ï゚¤ê¡¢°ì¸À¤¿゙¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¤ó¤Æ゙¤¹¤è¡£º£¸½ºß¡¢Ê¡Åç¤Æ゙¤â¸¶È¯»ö¸Î¤Æ゙¶ì¤·¤ó¤Æ゙¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤«゙¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Æ゙Ì¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¿゙¤È¡£ÇØÉé¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Õ゙¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Æ゙¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Æ゙¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¸½¾ì¤Æ゙¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£

¡Ê´ÆÆÄ¤È¤Î¥È¥é¥Õ゙¥ë¤«゙¤¢¤Ã¤¿¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¡Ë
¤µ¤Ã¤­¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤Æ゙¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Æ゙¤¹¤±¤È゙¡¢´ÆÆÄ¤«゙¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤é¤«¡¢ÆÉÇä¥·゙¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥á¥«゙¥Û¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤è¡¼¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤«¤±»Ï¤á¤¿¤ó¤Æ゙¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¡¢½¡ÇÉ¤«゙°ã¤¦¤â¤Î¤Æ゙¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤¿゙¤í¡ª¡×¤È¡£ËÍ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼Çµï¤«゙¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¥á¥«゙¥Û¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤¿゙¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Æ゙¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òÅð¤ó¤¿゙·ä¤Ë¥³゙¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êºå¿À¥¿¥¤¥«゙¡¼¥¹¤Î¥È゙¥é¥Õ¥È1°Ì¤Îº´Æ£Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¡Ë
´üÂÔ¤«゙ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£

¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾ÞÈ¯É½¤Î¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë
º£Ç¯¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤«゙¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Æ゙¡¢Àè¤Û¤È゙ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÈÊ¡Åç¤ÎÎÏ¡É¤ò¡¢¡ÊºÇÍ¥½¨¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ë¤³¤Î¥Õ゙¥í¥ó¥¹゙¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤±¤¿¤ó¤¿゙¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤¹゙¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤ó¤Æ゙¡¢¤È゙¤³¤«¾þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë´óÂ£¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ
¹õÌÚ²Ú¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù

¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

µ×¤·¤Õ゙¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¹¤³゙¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼õ¾Þ¤Ï¡ËÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤±゙¤¿゙¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤ï¤ê¤«゙¥Ò゚¥ê¥Ò゚¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Æ゙¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿§¡¹¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤­¡¢»ä¤Ïµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ê¤È゙¤Î¤¢¤ê¤«゙¤¿¤ß¤äÂç»ö¤µ¤Ëµ¤¤Ä゙¤­¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤â¤È゙¤ó¤È゙¤ó¤Æ゙¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò¤¹¤³゙¤¯º£³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«゙¡¢¤³¤Î±Ç²è³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤Æ¤­¤ÊºîÉÊ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Æ゙¾¯¤·¤Æ゙¤âµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤«゙¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤³゙¤¯´ò¤·¤¤¤Æ゙¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
¼ã¾¾ÀáÏ¯¡ØFukushima 50¡Ù

¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¶ò¤«¤Ê²áµî¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Æ゙¤­¤Þ¤»¤ó¤«゙¡¢±Ç²è¤Ê¤éÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤«゙¤Æ゙¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âº·É¤¹¤ëÂçÎÓ´ÆÆÄ¤«゙¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Åç¤Ï¡¢¤Þ¤¿゙¤Þ¤¿゙µ¢´Ô¤Æ゙¤­¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤ó¤Æ゙¤¤¤ëÊý¡¹¤«゙¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤«゙¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Æ゙¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ï゙ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¿·¿ÍÇÐÍ¥Í¥¾Þ
ÉþÉô¼ùºé ¼¬ÅÄºÌ¼î ¿¹¼·ºÚ ²¬ÅÄ·ò»Ë ±üÊ¿Âç·ó ±ÊÀ¥Î÷

ÉþÉô¼ùºé¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤Ï¤·゙¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉþÉô¼ùºé¤Æ゙¤¹¡£¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¤Î¥ª¡¼¥Æ゙¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿2Ç¯Á°¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤òÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Æ゙¡¢º£¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«゙Ì´¤Î¤è¤¦¤Æ゙¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥Õ゚¤Î»þ¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¡¢¡Ö²¿½½Ç¯¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¡¢Ä¹¤¯¤³¤Î½÷Í¥¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼¬ÅÄºÌ¼î¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¼¬ÅÄºÌ¼î¤Æ゙¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ò゙¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Æ゙¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÂô»³¤ÎÀèÇÚÊý¤«゙Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ò゙±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤âÎ©¤Æ¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«゙¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Æ゙¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤«゙¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¿¹¼·ºÚ¡Ø¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤Ï¤·゙¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿¹¼·ºÚ¤Æ゙¤¹¡£¤Þ¤¹゙¡¢»ä¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Æ゙»Ù¤¨¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Æ゙Íè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤±゙¤¿゙¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¿゙¤±¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ï゚¤ê¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤³¤Î¿·¿Í¾Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤òÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë·ü¤±¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Æ゙¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

²¬ÅÄ·ò»Ë¡ØË¾¤ß¡Ù¡Ø¥È゙¥¯¥¿¡¼¡¦¥Æ゙¥¹¤Î°ä»º-BLACK FILE-¡Ù¡ØÌïÀ¸¡¢»°·î-·¯¤ò°¦¤·¤¿30Ç¯-¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤«¤ÎÍ­Ì¾¤Ê»°´§²¦¤ò»°ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿Íî¹çÇîËþ»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¿゙¥¤¥¢¥â¥ó¥È゙¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤â¤¦²áµî¤Î¤³¤È¤¿゙¡£¤¿゙¤«¤é¥«゙¥Ã¥Ä¥Û゚¡¼¥¹゙¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¿゙¡£¡×¤È¡£ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Æ゙¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«゙¡¢»ä¼«¿È¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Æ゙¤¢¤ê¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤ò¤È゙¤¦À¸¤­¤ë¤Î¤«¡¢º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Æ゙¤¤¤ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Æ゙¤ÎÌò³ä¤ò¤È゙¤¦²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÑëÆá¤È¸þ¤­¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Æ゙¤¢¤ê¤¿¤¤¤Æ゙¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«゙¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤ÊËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Æ゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤¹¡£

±üÊ¿Âç·ó¡ØMOTHER ¥Þ¥µ゙¡¼¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤Þ¤¹゙¤Ï¡¢ËÍ¤ò¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤«゙¥Æ゙¥Ò゙¥å¡¼¤Æ゙¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Æ゙½é¤á¤Æ±éµ»¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Æ゙½é¤á¤Æ¤½¤Î±éµ»¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¥Æ゙¥Ò゙¥å¡¼ºîÉÊ¤Æ゙¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤Ã¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Æ゙¡¢¤¢¤ê¤«゙¤¿¤¤¤³¤È¤¿゙¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ËËþÂ­¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª¤Í¤«゙¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

±ÊÀ¥Î÷¡Ø¼åÃî¥Ø゚¥¿゙¥ë¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Æ¤­¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤¿゙¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Æ゙¤¤¤Ã¤Ï゚¤¤¤Æ゙¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤¿゙¼«Ê¬¤«゙½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤ëºîÉÊ¤Ë¾¯¤·¤Æ゙¤â²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼åÃî¤Ë¤Ê¤é¤¹゙¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤ºä¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÏÃÂê¾Þ
ÇÐÍ¥ÉôÌç ¾®·ª½Ü¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
ºîÉÊ¾Þ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù

¾®·ª½Ü¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù

(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤Õ゙¤ê¤Ê¾®·ª½Ü¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤«゙¤È゙¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Æ゙³§¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤È゙¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Æ゙ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Þ¤ò¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¥Ò゚¥ó¤È¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¾¯¤·¤Æ゙¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ä¸µµ¤¤ä³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤Æ゙¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤«゙¤â¤·¤¤¤ë¤ó¤¿゙¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

´ä¾åÆØ¹¨¡Ê´ë²è¡Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù

¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù (C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable

ÏÃÂê¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¾Þ¤¿゙¤Ê¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Æ゙ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Æ゙¡¢»ä¤«゙ÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤³¤Æ゙¼õ¤±¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤È゙¤â¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Î¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ä¤«゙¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤È゙¡¢ÏÃÂê¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¤¿゙¤Ã¤¿¤ó¤·゙¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³゙Í÷¤¤¤¿¤¿゙¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ãÔ»¸ÆÀ¤À²ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤â½µ´©¾¯Ç¯¥·゙¥ã¥ó¥Õ゚¤Æ゙Æ²¡¹´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ²½¤ä´ë¶È¥³¥é¥Û゙¤È¤«¤Æ゙¤Æ゙¤¹¤Í¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤·゙¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Æ゙¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ufotable¤Æ゙¤Ï¡¢Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤ÎÂ³ÊÔ¤òÀä»¿À©ºîÃæ¤Æ゙¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Æ゙¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ´ÌÇ¤Î¿Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Æ゙¤¤¤¿¤¿゙¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Æ゙¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Æ゙¡¢¤»゙¤Ò±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¤³゙¤µ゙¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ê³ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡ú°õ¤Ä¤­¡Ë

¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
¡ú¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
¡ØFukushima 50¡Ù

Í¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ

¡Ø·à¾ìÈÇ ¥¦゙¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥¦゙¥¡¡¼¥«゙¡¼¥Æ゙¥ó¡Ù
¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥Õ゚¥Ø゚¥ë¡Ù
¡ú¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù
¡Ø¥·゙¥ç¥»゙¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù
¡ØSTAND BY ME ¥È゙¥é¤¨¤â¤ó 2¡Ù

Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ

ÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
²Ï荑Ä¾Èþ¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù
ÅÚ°æÍµÂÙ¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
ÃæÌîÎÌÂÀ¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
¡ú¼ã¾¾ÀáÏ¯¡ØFukushima 50¡Ù

Í¥½¨µÓËÜ¾Þ

ÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
ÃæÌîÎÌÂÀ/¿ûÌîÍ§·Ã¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
¡úÌîÌÚ°¡µª»Ò¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
Á°ÀîÍÎ°ì¡ØFukushima 50¡Ù
»³ÅÄÍÎ¼¡/Ä«¸¶Íº»°¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù

Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ

¾®·ª½Ü¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
¡úÁð磲¹ä¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
º´Æ£¹À»Ô¡ØFukushima 50¡Ù
¿ûÅÄ¾­Úö¡Ø»å¡Ù
ÆóµÜÏÂÌé¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù

Í¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ

¾®¾¾ºÚÆà¡Ø»å¡Ù
±ÊºîÇîÈþ¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù
Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Æ゙¥ó¥¹¥Þ¥óJP ¥Õ゚¥ê¥ó¥»¥¹ÊÔ¡Ù
¡úÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡ØMOTHER ¥Þ¥µ゙¡¼¡Ù
ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
¹­À¥¤¹¤º¡Ø°ìÅÙ»à¤ó¤Ç¤ß¤¿¡Ù

Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ

±§Ìî¾ÍÊ¿¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
ºÊÉ×ÌÚÁï¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
À®ÅÄÎ¿¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥¹゙¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù
À±Ìî¸»¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
¡úÅÏÊÕ¸¬¡ØFukushima 50¡Ù

Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ

¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù
¡ú¹õÌÚ²Ú¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
¸åÆ£µ×Èþ»Ò¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
Åí°æ¤«¤ª¤ê¡Ø°ìÅÙ¤â·â¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù
°ÂÅÄÀ®Èþ¡ØFukushima 50¡Ù

Í¥½¨»£±Æ¾Þ

°ËÆ£Ëã¼ù¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
¡ú¹¾¸¶¾ÍÆó¡ØFukushima 50¡Ù
²Ï荑Ä¾Èþ/·î±ÊÍºÂÀ/ºç¸¶Ä¾µ­¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù
¶á¿¹âÃ»Ë¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
»³ËÜ±ÑÉ×¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù

Í¥½¨¾ÈÌÀ¾Þ

°æ¾å¿¿¸ã¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
¡ú¿ùËÜ¿ò¡ØFukushima 50¡Ù
ÂÀÅÄ¹¯Íµ¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù
ÅÚ»³Àµ¿Í¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
¾®Ìî¹¸¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù

Í¥½¨²»³Ú¾Þ

´äÂåÂÀÏº¡ØFukushima 50¡Ù
¡ú³á±ºÍ³µ­/ÄÇÌ¾¹ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù
µµÅÄÀ¿¼£¡Ø»å¡Ù
º´Æ£Ä¾µª¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
»³ËÜ½ã¥Î²ð¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù

Í¥½¨Èþ½Ñ¾Þ

°ë¸«½ÓÍµ/ÏªÌÚ·ÃÈþ»Ò¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
ÁÒÅÄÃÒ»Ò/µÈß·¾Í»Ò¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
¹õÀîÄÌÍø¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
¡ú荑²¼¹¬¼£¡ØFukushima 50¡Ù
²æºÊ¹°Ç·¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù

Í¥½¨Ï¿²»¾Þ

°ËÆ£Íµµ¬¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
²ÃÆ£ÂçÏÂ¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
´ßÅÄÏÂÈþ¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
¡ú¼Æºê·û¼£/Äá´¬¿Î¡ØFukushima 50¡Ù
¥í¥Þ¥ó¡¦¥Æ゙¥£¥à¥Ë¡¼/¿¹±Ñ»Ê¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù

Í¥½¨ÊÔ½¸¾Þ

¡úÀÐ°æ´à/ÀÐÅç°ì½¨¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¤ªµ¢¤ê ÆÒ¤µ¤ó¡Ù
¾åÌîÁï°ì¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
鄺»ÖÎÉ¡ØFukushima 50¡Ù
¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ï゙¥¹゙/½ÂÃ«ÍÛ°ì¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù
ãÏ³À½çÇ·½õ¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù

Í¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ

¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¹゙/¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù
¡ú¡Ø¥Ï゚¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù
¡Ø¥Õ¥©¡¼¥È゙vs¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ù
¡Ø1917 Ì¿¤ò¤«¤±¤¿ÅÁÎá¡Ù
¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù

¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ

ÉþÉô¼ùºé¡Ø¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù
¼¬ÅÄºÌ¼î¡ØÄ«¤«゙Íè¤ë¡Ù
¿¹¼·ºÚ¡Ø¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡Ù
²¬ÅÄ·ò»Ë¡ØË¾¤ß¡Ù¡Ø¥È゙¥¯¥¿¡¼¡¦¥Æ゙¥¹¤Î°ä»º-BLACK FILE-¡Ù¡ØÌïÀ¸¡¢»°·î-·¯¤ò°¦¤·¤¿30Ç¯-¡Ù
±üÊ¿Âç·ó¡ØMOTHER ¥Þ¥µ゙¡¼¡Ù
±ÊÀ¥Î÷¡Ø¼åÃî¥Ø゚¥¿゙¥ë¡Ù

ÏÃÂê¾Þ

ÇÐÍ¥ÉôÌç ¾®·ª½Ü¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù
ºîÉÊ¾Þ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù

⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ HP¡§https://www.japan-academy-prize.jp

(C)⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ

±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É

³°Éô¥µ¥¤¥È