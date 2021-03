現在20以上もの州で、「トランスジェンダーの女子高生が女子のスポーツチームで競技することを禁止する」という内容の法案が検討されているアメリカ。

今月初め、この法案に対し、異議を唱えたある男性のスピーチが大きな反響を呼んでいます。

その男性の名は、ブランドン・ブールウェア氏。<TODAY>によると、自身が生まれ育ったミズーリ州で弁護士として働くブールウェア氏は、3月3日(現地時間)に同州の州議会に出席し、トランスジェンダーの娘を持つ親として、自身の経験を語ったそうです。

MUST WATCH: Brandon Boulware, the father of a transgender daughter, testifies during a hearing asking Missouri lawmakers to stop discriminating against trans youth. pic.twitter.com/bTuSoyE1nW