映画『戦場のピアニスト』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したエイドリアン・ブロディが、1980年代のNBAのチーム、ロサンゼルス・レイカーズを描いたタイトル未定のドラマシリーズで、同チームを率いたコーチ、パット・ライリーを演じる。Varietyほか複数メディアが報じている。

本作は、1980年代にNBAを支配していたロサンゼルス・レイカーズの選手やチームスタッフに焦点を当てたもの。ジェフ・パールマンの著書「Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s」を、『GODZILLA ゴジラ』のマックス・ボレンスタインが脚色した。タイトルは一時期、原作通り「ショータイム(原題)/ Showtime」と付けられていたが、現在は未定となっている。

キャストでは、ロサンゼルス・レイカーズのチームのオーナーであるジェリー・バスを『僕たちのラストステージ』のジョン・C・ライリー、ジェネラル・マネージャーのジェリー・ウェストを『ゼロ・ダーク・サーティ』のジェイソン・クラーク、選手マジック・ジョンソンをクインシー・アイゼイヤ、選手カリーム・アブドゥル=ジャバーをソロモン・ヒューズが演じることが決定している。

HBOのもと手掛けられる本作は、『バイス』のアダム・マッケイがパイロット番組のメガホンを取り、自身の制作会社ハイパーオブジェクトを通して、製作パートナーのケヴィン・J・メシックと共に製作総指揮を務める。

現在ブロディは、ウェス・アンダーソン監督の新作『ザ・フレンチ・ディスパッチ(原題)/ The French Dispatch』の公開を控えているが、コロナ禍で公開日はまだ設定されていない。 (細木信宏/Nobuhiro Hosoki)