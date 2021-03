先週末(3月12日〜3月14日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ディズニー・アニメーション映画『ラーヤと龍の王国』が興行収入570万6,633ドル(約5億9,920万円)で2週連続となる首位に輝いた。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル105円計算)

同作はコロナ禍の措置として、劇場公開と同時に「Disney+(ディズニープラス)」でも30ドル(約3,150円)のプレミア料金を支払えば鑑賞できるが、前週比32.9%ダウンに抑えて首位をキープした。公開3週目の『トムとジェリー』は前回と変わらず2位。『トムとジェリー』もワーナーの動画配信サービス「HBO Max」でも配信中で、こちらは追加料金なしだ。先週末アメリカでオープンしていた映画館は全体の半数までに増えており、15日からはロサンゼルスでも約1年ぶりに営業が再開されたとあって、興行が活気を取り戻していくことを願いたい。

6位にはインド映画『ジャティ・ラティマヌ(原題) / Jathi Ratnalu』が興収47万ドル(約4,935万円)で初登場。公開3週目となるアンソニー・ホプキンス主演作『ファーザー』は、圏外から8位にランクイン。アンソニーが認知症の父親にふんした同作は、第93回アカデミー賞では作品賞、主演男優賞など6部門ノミネートを果たしている。(編集部・市川遥)

3月12日〜3月14日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『ラーヤと龍の王国』

2(2)『トムとジェリー』

3(3)『カオス・ウォーキング(原題) / Chaos Walking』

4(4)『ブギー(原題) / Boogie』

5(5)『ザ・クルーズ:ア・ニュー・エイジ(原題) / The Croods: A New Age』

6(初)『ジャティ・ラティマヌ(原題) / Jathi Ratnalu』

7(8)『ザ・マークスマン(原題) / The Marksman』

8(-)『ファーザー』

9(6)『ザ・リトル・シングス(原題) / The Little Things』

10(7)『ワンダーウーマン 1984』