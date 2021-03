現地時間3月15日、第93回アカデミー賞のノミネーションが発表された。Netflixの『Mank/マンク』が、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演女優賞を含む10部門にノミネートされ、トップとなった。また、アカデミー賞史上初めて、監督賞に女性2人が同時にノミネートされた。

10部門ノミネートで最多となった『Mank/マンク』は、名作『市民ケーン』の製作舞台裏を、共同脚本家であるハーマン・J・マンキーウィッツを主人公に描いた作品。『市民ケーン』の撮影技法をなぞり、モノクロで撮影された。Netflixは本作をはじめ、最多16作品・合計38のノミネートを獲得。コロナ禍という状況下で存在感を見せつけた。

これに続くのは、『ファーザー』、『Judas and the Black Messiah(原題)』、『ミナリ』、『ノマドランド』、『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』、『シカゴ7裁判』で、それぞれ6つのノミネートだった。このほか、『プロミシング・ヤング・ウーマン』が5部門でノミネートされた。

監督賞に女性候補が挙がらないことが問題視されている中で、今回は『ノマドランド』を手掛けたクロエ・ジャオ監督と『プロミシング・ヤング・ウーマン』のエメラルド・フェネル監督がノミネートされた。同時に女性が2人ノミネートされるのは、アカデミー賞史上初。歴代でも、6人目と7人目のノミネートとなる。ジャオ監督は非白人女性として初めてのノミネート。作品賞(プロデューサーとして)、監督賞、脚色賞、編集賞で候補入りし、一度に4つのノミネーション獲得は女性として初めて。フェネル監督も、作品賞、監督賞、脚本賞にノミネートされており、女性として同時に3部門で候補入りするのは、ソフィア・コッポラとフラン・ウォルシュに続いて3人目。

また、2015年と2016年は、演技賞の候補者が全て白人俳優だったことが問題になったが、今年は演技賞候補の中に、9人の非白人俳優が含まれており、長いアカデミー賞の歴史でも多様性のあるノミネーションと言えそうだ。

今年のアカデミー賞は、新型コロナウイルスの影響で、例年より遅い、現地時間4月25日に開催予定。

第93回アカデミー賞主なノミネーションは以下の通り。

■作品賞

『ファーザー』

『Judas and the Black Messiah(原題)』

『Mank/マンク』

『ミナリ』

『ノマドランド』

『プロミシング・ヤング・ウーマン』

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

『シカゴ7裁判』

■監督賞

トマス・ヴィンターベア 『Another Round(英題)』

デヴィッド・フィンチャー 『Mank/マンク』

リー・アイザック・チョン 『ミナリ』

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

エメラルド・フェネル 『プロミシング・ヤング・ウーマン』

■主演男優賞

リズ・アーメッド 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

ゲイリー・オールドマン 『Mank/マンク』

スティーヴン・ユァン 『ミナリ』

■主演女優賞

ヴィオラ・デイヴィス 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンドラ・デイ 『The United States vs. Billie Holiday(原題)』

ヴァネッサ・カービー 『私というパズル』

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

キャリー・マリガン 『プロミシング・ヤング・ウーマン』

■助演男優賞

サシャ・バロン・コーエン 『シカゴ7裁判』

ダニエル・カルーヤ 『Judas and the Black Messiah(原題)』

レスリー・オドム・Jr 『あの夜、マイアミで』

ポール・レイシー 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

レイキース・スタンフィールド 『Judas and the Black Messiah(原題)』

■助演女優賞

マリア・バカローヴァ 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

グレン・クローズ 『ヒルビリー・エレジー ‐郷愁の哀歌‐』

オリヴィア・コールマン 『ファーザー』

アマンダ・セイフライド 『Mank/マンク』

ユン・ヨジョン 『ミナリ』

■脚本賞

『Judas and the Black Messiah(原題)』

『ミナリ』

『プロミシング・ヤング・ウーマン』

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

『シカゴ7裁判』

■国際長編映画賞

『Another Round(英題)』(デンマーク)

『少年の君』(香港)

『Collective(英題)』(ルーマニア)

『皮膚を売った男』(チュニジア)

『Quo Vadis, Aida?(原題)』(ボスニア・ヘルツェゴビナ)

■長編アニメ映画賞

『2分の1の魔法』

『フェイフェイと月の冒険』

『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!』

『ソウルフル・ワールド』

『ウルフウォーカー』■長編ドキュメンタリー賞

『Collective(英題)』

『ハンディキャップ・キャンプ:障がい者運動の夜明け』

『老人スパイ』

『オクトパスの神秘:海の賢者は語る』

『タイム』