【モデルプレス=2021/03/16】俳優の佐藤健が主演を務める映画『るろうに剣心』シリーズ最終章『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』(4月23日公開/6月4日公開)。この度、『るろうに剣心』シリーズ10周年記念プロジェクトが始動し、オールキャストが集結した“10周年メモリアルバナー”完成した。

日本映画の歴史を変えたエンターテイメントの頂点として君臨し続ける、アクション感動大作『るろうに剣心』シリーズ。2012年8月25日公開の『るろうに剣心』、2014年8月1日公開の『るろうに剣心 京都大火編』、同年9月13日公開の『るろうに剣心 伝説の最期編』、累計観客動員数は980万人を突破。2021年、遂に『るろうに剣心』シリーズが、完結する。

誰も体感したことのない迫力ある超高速アクションと、エモーショナルに描かれる人間ドラマは、日本だけでなく世界中を熱狂させ、北米、イギリス、香港、韓国、台湾、フィリピンなどヨーロッパ・アジア諸国を含む世界100ヶ国以上で配給、世界50以上の国際映画祭に出品された。

◆「るろうに剣心」オールキャスト集結

今回、10年間の歴史が一目でわかる、『るろうに剣心』シリーズのオールキャストが集結した“10周年メモリアルバナー”が完成。“THANK YOU FOR YOUR LOVE OVER THE LAST TEN YEAR 2011-2021”とメッセージが書かれ、お馴染みの神谷道場メンバーをはじめ、過去作3作品に出演していた、吉川晃司演じる鵜堂刃衛、香川照之演じる武田観柳、綾野剛演じる観柳の手下・外印、そして藤原竜也演じる志々雄真実や福山雅治演じる師匠・比古清十郎らの姿が収められている。

今回の「最終章」の新キャストである、新田真剣佑演じるシリーズ最恐の敵・雪代縁や有村架純演じる雪代巴、先日解禁した高橋一生演じる桂小五郎らも立ち並び、総勢たるメンバー22名が一堂に集結した圧巻のビジュアルだ。

剣心演じる佐藤は「完成した作品を観て、大きな達成感、満足感がある。ただ、本当の区切りは無事にこの作品が公開されて皆さんの元に届くまでだと思うので、それまで緊張感を緩めずに走り抜きたい。もちろん終わってしまう寂しさもありますが、その寂しささえも皆さんと共有できたら嬉しい」と、今回立ち上がった10周年記念プロジェクトへの意気込み語り、10周年メモリアルバナーについても、「10年間の歴史がわかるので、懐かしんでもらいたい。そして最新作を楽しんでもらえたら」とコメントしている。

◆佐藤健、巨大バナー80枚へ直筆サイン

10年もの歴史を刻んだ『るろうに剣心』シリーズについて、「続編をもっと観たいと思ってくれる方がいたから、ここまで続けられた。皆さんに感謝したいし、期待に応えられるようやってきたので、その想いが届いたら嬉しい」と感謝の気持ちを明かした佐藤。少しでも多くの方に“感謝の気持ち”を届けるべく、巨大な10周年メモリアルバナー80枚に直筆でサインをし、そのサイン入りバナーを劇場へお届けする壮大なプロジェクトを実施。体育館に敷き並べた巨大バナー1つ1つ丁寧にサインを行った。80枚の中にいくつかに、「おろ。」や「完結でござる。」などが書かれたレアバナーがあり、どのバナーが近くの劇場に届くかはお楽しみに。佐藤がサインをする様子を収めたメイキング映像は、るろうに剣心最終章公式SNSで公開中だ。

また、直筆サインの入ったバナーは、過去本シリーズの全国劇場を巡るキャラバンで顔なじみの“リアルるろう人”に扮した俳優・長尾卓也が、全国24都府県の上映劇場へ直接お届けする。るろう人によるバナー献上の旅は3月19日よりスタートし、劇場を巡る様子は随時、るろうに剣心最終章公式SNS、そして過去シリーズでも、るろう人が全国キャラバンで旅路を報告し続けてきた“るろう人”Twitterにて報告予定。前日18日19時より公式Instagramでインスタライブも予定している。

◆佐藤健公式YouTubeで「るろうに剣心」アクションドキュメンタリー配信

佐藤の誕生日3月21日より、『るろうに剣心』シリーズの激闘の日々を追い掛けたアクションドキュメンタリー「Road To Kenshin」が、佐藤の公式YouTubeチャンネルにて全10回配信することが決定。

2011年8月2日の第1作目のクランクインをはじめ、緋村剣心に挑んだ10年の軌跡を追った貴重な映像を収めている。中でも、1作目のメイキング映像は世の中にほぼ出ていないため、過去3作品の秘蔵映像が満載だ。当時のインタビュー映像なども交えている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】