¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤Ë¹³µÄ¤·¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Á´Íç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Âç¿Ã¤Ë¸þ¤±¡Ö¿®Íê¼ºÄÆ¡×¤ÎÈãÈ½¤â
±Ç²è´Û¤Ê¤ÉÊ¸²½»ÜÀß¤Î±Ä¶È¶Ø»ßÁ¼ÃÖÂ³¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹
12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ËÅö¤¿¤ë¥»¥¶¡¼¥ë¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤ÎÊÄº¿¤òÂ³¤±¤ëÀ¯ºö¤Ë¹³µÄ¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤¬¥³¥í¥ÊÆ®ÉÂÌÀ¤«¤¹¡¢°²½¤¹¤ë¾É¾õ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¡ª
°áÁõ¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Î¥³¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¸¥¨¥í¤Ï¡¢¥í¥Ð¤ÎÈé¤òÌÏ¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐÃÅ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾²è¡Ø¥í¥Ð¤È²¦½÷¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë»÷¤»¤¿Áõ¤¤¤òÃ¦¤°¤È¡¢¤½¤Î²¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¡Ø¥¥ã¥ê¡¼¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ·ì¸Ò¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ¦¤®Â³¤±¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁ´Íç¤Ë¡£
¥¥ã¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤äÏÓ¤âÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥¨¥í¤Î¶»¤«¤é¤ªÊ¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Î¡¼¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥Î¡¼¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏºòÇ¯Íè¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤Ê¤ÉÊ¸²½»ÜÀß¤Î±Ä¶È¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¡¢ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÁÇ¤ÃÍç¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ÜÀßÊÄº¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¥õ·î´Ö¤â³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊ¸²½¡¢·Ý½Ñ´Ø·¸¼Ô¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤¿ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖREND NOUS L¡ÇART JEAN!¡Ê»ä¤¿¤Á¤Ë·Ý½Ñ¤òÊÖ¤»¡¢¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ë¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥«¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥¹¼óÁê¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥¸¥¨¥í¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥³¥Æ¥£¥ä¡¼¥ë¤Î¼ç±éºî¡Ø·¯¤ÈÊâ¤¯À¤³¦¡Ù¡Ê12¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï2015Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø½÷À·Ù»¡´±¥Þ¥ë¥í¡¼¡Ù¤Î¼ç±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÊòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¡Ê¡Ø»ä¤Ï³Î¿®¤¹¤ë¡Ù¡Ë¤ÏÀ©»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢TV¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤âÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¸¥¨¥í¤Î¹³µÄ¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ë½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËèÇ¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÆ±È¼¼Ô¤Ê¤·¤Ç½ÐÀÊ¡£²ñ¾ì¤Î¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢·à¾ì¤Ç¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñÅªµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¯°ÛÎã¤Î·Á¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¤Î¥Õ¥©¥¤¥¹¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¤¿¤¤¡×¤È·à¾ì¤Ç¤Î´Õ¾ÞÂÎ¸³¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±²Ãæ¤ÇÃø½ñ¤ò¼¹É®¤·¤¿¥í¥º¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ð¥·¥å¥íÊ¸²½Âç¿Ã¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¤Ê¤¯¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥»¥¶¡¼¥ë¾Þ¤Ï¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¥Æ¥ë´ÆÆÄ¤Î¡ØAdieu les cons¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É£·ÉôÌç¤òºÇÂ¿¼õ¾Þ¡£¥Þ¥¸¥¨¥í¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Èþ½Ñ¾Þ¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¼ç±é¤Ç5·î28Æü¤«¤éÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø5·î¤Î²Ö²Ç³Ø¹»¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
Âç¥Ò¥Ã¥ÈµÏ¿¤Î¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÊÄº¿ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¶ÈÀÓ°²½¤¬±Æ¶Á¤«
¥´¥¸¥é±Ç²è¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¤òÁ°ÅÝ¤·¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤¢¤¨¤°±Ç²è¶È³¦¤Ç°ÛÎã¤ÎÇÛµëÀïÎ¬
¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¤¬¼Õºá¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·ÆþÅ¹¤ËÈóÆñ¹â¤Þ¤ê
2020Ç¯¤Î±Ç²è³¦¡¢¥³¥í¥Ê¤¬·ãÊÑ¤µ¤»¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î·¹¸þ