タイの人気ドラマやGMMTV所属の人気俳優によるバラエティ番組が、動画配信プラットフォーム・TELASA(テラサ)にて新たに順次見放題配信されることが決定した。

ステイホーム期間に人気に火がつき、ますます盛り上がりを見せているタイ作品。TELASAでは、タイ本国でベストカップル賞など数多くの賞を受賞した「SOTUS S The Series」を3月20日より見放題で日本初配信。さらにTwitter世界トレンド1位を獲得し、日本でも大人気の恋愛ドラマ「2gether」を4月1日より見放題配信する。

現在TELASAでは、偶然の出会いから始まる運命の恋を描いた「ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance」、「SOTUS S The Series」の前作となる「SOTUS/ソータス」、前世の記憶を持つ青年たちが紡ぐラブストーリー「Until We Meet Again〜運命の赤い糸〜」がすでに見放題配信中。これに加え、4月18日にはタイでベストカップル賞&ベストキスシーン賞を受賞した話題作「TharnType/ターン×タイプ」も見放題配信がスタートする。

また、ドラマだけでなく、タイの大手放送局GMMTV所属の人気俳優によるバラエティ作品群「School Rangers」「Friendship with Krist and Singto」「OffGun Fun Night」「TayNew Meal date」「Play2gether」も日本初配信が決定。2021年に順次見放題配信が開始される。

TELASAの株式を50%保有するテレビ朝日が昨年11月にタイ・GMMTV社と業務提携を発表しており、これにより、TELASAがテレビ朝日と連携することでこの度のGMMTV社のコンテンツを中心としたタイ・ドラマ&バラエティの集中編成が実現した。(編集部・小山美咲)