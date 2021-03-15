Ì¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò½³Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤ÇÁ´Íç¤Î±ÇÁü¤òºîÀ®¤·¤¿Êì¿Æ¤¬ÂáÊá
¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌ¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò½³Íî¤È¤¹¤¿¤á¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½(AI)¤Ê¤É¤ÇËÜÊª¤È¸«Ê¬¤±¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤±ÇÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ì¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Íç¤Ç°û¼ò¡¦µÊ±ì¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¤Í¤ÄÂ¤¤·¤¿Êì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Bucks County woman created ¡Ædeepfake¡Ç videos to harass rivals on her daughter¡Çs cheerleading squad, DA says
https://www.inquirer.com/news/bucks-county-raffaela-spone-cyberbullying-deepfake-20210312.html
Cheerleader's mom created deepfake videos to allegedly harass her daughter's rivals - ABC News
https://abcnews.go.com/US/cheerleaders-mom-created-deepfake-videos-allegedly-harass-daughters/story?id=76437596
3·ï¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼·ù¤¬¤é¤»ÊÂ¤Ó¤Ë3·ï¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë½»¤à¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¦¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô(50)¡£¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏAI¤Ç°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖVictory Vipers¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌ¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬°û¼ò¡¦µÊ±ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¤Í¤ÄÂ¤¤·¡¢ËÜ¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ËÁ÷ÉÕ¡£¤µ¤é¤Ë¼«»¦¤òÂ¥¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆ¿Ì¾¤ÇÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ»æ¤ÎPhiladelphia inquirer¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤È´ûÂ¸¤Î±ÇÁü¤ò¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿±ÇÁü¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Èï³²¼Ô¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¼¤ÎÍ§¿Í3¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á1¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥ë¥¿¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥·¥Ã¥×·Ù»¡¤ÏÌäÂê¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤ÄÂ¤¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£Èï³²¼Ô¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÄÉÀ×¤·¡¢¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢ÈÈ¿Í¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþ¼ê¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢ÁÜºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¼¤ÏÊì¿Æ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥àVictory Vipers¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·³Ê¤Ê¤¤¤¸¤áÂÐºöÊý¿Ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£