Appleの音声認識アシスタントであるSiriが搭載されたスマートスピーカーの「HomePod」は、2017年6月に開催されたWWDC 2017で発表され、2018年2月に発売されました。HomePodは長らくこの初代モデルのみしかラインナップが存在しなかったのですが、2020年11月にはよりコンパクトになった「HomePod mini」が発売されています。そして、2021年3月に入りついに初代HomePodが生産終了となり、在庫がなくなり次第販売終了となることが明らかになりました。

2017年に発表されたスマートスピーカーのHomePodは、記事作成時点でも公式オンラインストアであるApple Store上で販売されていますが、製品ページ上には「在庫がなくなり次第終了します。」と書かれています。

AppleのSiri搭載のスマートスピーカーであるHomePodは、長らく2017年に発表された初代HomePodのみだったのですが、2020年11月にはついにHomePodをよりコンパクトかつ低価格に仕上げた「HomePod mini」が登場。HomePodから進化したHomePod miniがどんなスマートスピーカーに仕上がっているのかは、以下の記事をチェックすればわかります。

この「在庫がなくなり次第販売終了」の表記を発見した海外メディアのTechCrunchがAppleに問い合わせたところ、AppleはHomePodの生産が終了となったことを明かしています。

AppleはTechCrunchに向け、「HomePod miniは昨年秋にデビューして以来ヒットしており、驚くべきサウンド、インテリジェンスアシスタント、スマートホームコントロールのすべてをわずか99ドル(日本では税別1万800円)で提供しています。そのため、AppleはHomePod miniに注力し、元のHomePodを生産中止とし、オンラインストアと実店舗のApple Storeおよび、正規の販売店では在庫がなくなり次第終了となります。また、AppleはHomePodユーザーにApple Careを通じてソフトウェアアップデート・サービス・サポートを提供します」という公式声明を発表しました。

なお、Appleは2021年3月に入ってiMac Proの生産を終了したことも報じられています。

