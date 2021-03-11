¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¸½¶â¡×¼êÅÏ¤·¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¾Î¤·¤ÆËèÇ¯110Ëü±ß¤ò»Ò¤ËÅÏ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Á°Â£Í¿¤¬ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â£Í¿ÀÇ¤ÏËèÇ¯110Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤À¤±¤É¡Ä
À¸Á°Â£Í¿¤Ï¼õÂ£¼Ô1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢ËèÇ¯110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËè·î°ìÄê´üÆü¤Ë¸ýºÂ¿¶ÂØ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÄê´üÀÑ¶â¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÂ£Í¿¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¾¤Ë¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÁí³Û1,000Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³½ðÂ¦¤¬¡ÖºÇ½é¤«¤é1,000Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òÊ¬³ä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ¢Ç¯Â£Í¿¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ1,000Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇ¯¤Ë1²ó¡¢¼õÂ£¼Ô¤ÎÃÂÀ¸Æü¤´¤í¤Ë100Ëü±ß¤¢¤²¤ë¤Î¤ò²¿Ç¯¤«Â³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¤ò²áµî¿ôÇ¯¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÍèÇ¯¡¦ºÆÍèÇ¯¤ÈÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÀÇÌ³½ðÂ¦¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö°ì³ç¤ÎÂ£Í¿¡×¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Þ¤¿¤Î½ñÀÒ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÆü¤ÈÂ£Í¿¤¹¤ë¶â³Û¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÌ³½ð¤¬Ï¢Ç¯Â£Í¿¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ç¯Â£Í¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÇÌ³½ðÂ¦¤¬Î©¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ë1,000Ëü±ß¤ò10Ç¯¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÂ£Í¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î·ÀÌó½ñ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Æü¤ËÆ±¤¸¶â³Û¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë¡ÖÏ¢Ç¯Â£Í¿¡×¤À¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ£Í¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ´°·ë¤·¤¿Â£Í¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢Ç¯Â£Í¿¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢Ï¢Ç¯Â£Í¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÀÇÌ³½ð¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ÇÎ©¾Ú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï¢Ç¯Â£Í¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ðÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎ©¾Ú¤¹¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÄê´üÀÑ¶â¤Ï¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÁí³Û¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Èò¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Â£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½¶âÂ£Í¿¤ò¡Ö¼êÅÏ¤·¡×¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯
¸½¶â¤ÎÂ£Í¿¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼êÅÏ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼êÅÏ¤·¤À¤È¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¯ÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹/PIXTA¡Ë
¤¢¤È¤¢¤ÈÄË¤¯¤â¤Ê¤¤Ê¢¤òÃµ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬¤º¸ýºÂ¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Úµò¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â£Í¿¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤òÊ§¤¦¡¦Ê§¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤²¤ëÂ¦¤È¤â¤é¤¦Â¦¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤²¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°õ´Õ¤äÄÌÄ¢¤ÏÉ¬¤ºÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â£Í¿¤·¤¿Áê¼ê¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ç¡¢¼«¤é°õ´Õ¤äÄÌÄ¢¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¿Æ¸¢¼Ô¤¬»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡Ä1,500Ëü¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤À¤¬
Â£Í¿¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»þ¸ÂÎ©Ë¡¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¯¤·¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤¬30ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤äÂ¹¤Ë¶µ°é»ñ¶â¤ò°ì³ç¤ÇÂ£Í¿¤·¤Æ¤â°ìÄê³Û¤Þ¤Ç¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤òÈó²ÝÀÇ¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï2013Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢Åö½é¤Ï2013Ç¯4·î1Æü¤«¤é2015Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤ÎÆÃÎã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ËÀ¯ÉÜ¤¬Å¬ÍÑ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¡¢2021Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëµ¬Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤Ï1,500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¿®Â÷²ñ¼Ò¡Ê¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ë¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤Ó¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¡ÊÄ¾·ÏÂºÂ°¡Ë¤¬¡¢30ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤äÂ¹¡Ê¼õÂ£¼Ô¡Ë¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°½Ò¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢
¡¿®Â÷¼õ±×¸¢¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
¢½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¶âÁ¬¤ò¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç
£½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¶âÁ¬Åù¤ÇÍ²Á¾Ú·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿®Â÷¼õ±×¸¢¤ä¶âÁ¬¤Ê¤É¤Î¤¦¤Á1,500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¶µ°é»ñ¶âÈó²ÝÀÇ¿½¹ð½ñ¤ò½ê³íÀÇÌ³½ð¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿À®31Ç¯4·î1Æü°Ê¸å¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ËÂ£Í¿¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤ÁêÂ³³«»Ï»þ¤Î»Ä¹â¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¬ÍÑ»þ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼õÂ£¼Ô¤¬30ºÐ¤ËÃ£¤·¤Æ¶µ°é»ñ¶â¸ýºÂ¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·ÀÌó½ªÎ»Æü¤ËÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿À®31Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÇÎã³°µ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
1,500Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÂ£Í¿¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤À©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Î»Ò¤äÂ¹¤¬³Ø¹»·ù¤¤¤Ç¾åµé³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÀ®ÀÓÍ¥½¨¤ÇÆÃÂÔÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂ£Í¿¤·¤¿¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¶â³Û¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÎã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¾Íè¤Î¶µ°é·×²è¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¡×¤Î¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
²¾¤Ë30ºÐ»þÅÀ¤Ç1,500Ëü±ß´Ý¡¹»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÀÇ³Û¤Ï366Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1,500Ëü±ß¤Î¤¦¤Á³Ø¹»¶µ°éÈñ¤Ê¤É¡Ö¼ç¤¿¤ë¶µ°éÈñ¡×°Ê³°¤Î¡Ö½¾¤¿¤ë¶µ°éÈñ¡×¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ï500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð1,500Ëü±ßÂ£Í¿¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á³ØÈñ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï500Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê1,000Ëü±ß¤ò¤ª¤±¤¤¤³¤´¤È¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£»Ä¤ê¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ñ¶â¸ýºÂ¤«¤é¤ÎÊ§¤¤½Ð¤·¤ä¶µ°é»ñ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Åù¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÎÎ¼ý½ñ¤ò³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶µ°é¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¸¶ñÅù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¿äÁ¦¤¬¤Ê¤¤Ê¸Ë¼¶ñÅ¹¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢³Ø¹»Åù¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÎÎ¼ý½ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤Ë·¸¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¼õÂ£¼Ô¤Î½êÆÀÀ©¸Â
Ê¿À®31Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼õÂ£¼Ô¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë23ºÐ°Ê¾å¤Î¼õÂ£¼Ô¤Î¶µ°é»ñ¶â¤ÎÈÏ°Ï
ÎáÏÂ¸µÇ¯7·î1Æü°Ê¹ß¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¶µ°é»ñ¶â¤Ç¤Ï¡¢23ºÐ°Ê¾å¤Î¼õÂ£¼Ô¤Î¶µ°é»ñ¶â¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡³Ø¹»Åù¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÈñÍÑ¡¢¢³Ø¹»Åù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¡ÊÎ±³ØÅÏ¹ÒÈñÅù¡Ë¡¢£³Ø¹»Åù°Ê³°¤Î¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÈñÍÑ¤Ç¡¢¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¡¢¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡ËÂ£Í¿¼Ô»àË´»þ¤Î»Ä¹â
Ê¿À®31Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â£Í¿¼Ô¤ÎÁêÂ³³«»ÏÁ°3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â£Í¿¼Ô¤ÎÁêÂ³³«»ÏÆü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼õÂ£¼Ô¤¬¡¢¡23ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¢³Ø¹»Åù¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢£¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î»Ä¹â¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê4¡Ë»Ä¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇ
ÎáÏÂ¸µÇ¯7·î1Æü°Ê¸å¤Ë¼õÂ£¼Ô¤¬30ºÐ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼õÂ£¼Ô¤Î30ºÐÅþÃ£»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¤Ë¡³Ø¹»Åù¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¢¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»Ä¹â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ£Í¿ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡¤Þ¤¿¤Ï¢¤Ë³ºÅö¤¹¤ë´ü´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Î»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¼õ±×¼Ô¤¬40ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Î»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ñ¶â¤ÎÈÏ°Ï¤ä³Ø¹»Åù¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¾Ü¤·¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£