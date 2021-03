昨年アメリカで公開された最低映画を選出する、第41回ゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)のノミネート作品が現地時間12日に発表され、ロバート・ダウニー・Jr主演の『ドクター・ドリトル』が、最多6部門でノミネートされた。

児童文学「ドリトル先生」シリーズを映画化した『ドクター・ドリトル』は、最低映画賞、最低主演男優賞、最低監督賞、最低脚本賞、最低リメイク・パクリ・続編賞のほか、ロバートのウェールズ語アクセントもやり玉にあがり、最低スクリーンコンボ賞(ロバート・ダウニー・Jrと説得力ゼロの“ウェルシュ”・アクセント)にもノミネート。また、映画批評サイト Rotten Tomatoes でレビュアーからの支持率0%となっているポーランド映画『愛は、365の日々で』も、同じく最多6部門でノミネートされている。

俳優部門では、ラジー常連のアダム・サンドラーのほか、アン・ハサウェイ、グレン・クローズなどが候補入りした。受賞結果は、第93回アカデミー賞授賞式の前日となる、現地時間4月24日に発表予定。ラジー賞では、新型コロナウイルスをはじめ、さまざまな災難に見舞われた2020年を史上最悪の年と認定し、この日に特別賞のトロフィーを授与すると発表している。(編集部・入倉功一)

第41回ゴールデンラズベリー賞ノミネート作品は以下の通り

最低映画賞

『愛は、365の日々で』

『アブソリュート・プルーフ(原題) / Absolute Proof』

『ドクター・ドリトル』

『ファンタジー・アイランド』

『ミュージック(原題) / Music』

最低主演男優賞

ロバート・ダウニー・Jr 『ドクター・ドリトル』

マイク・リンデル (“マイピロー”・ガイ) 『アブソリュート・プルーフ(原題)』

ミケーレ・モローネ 『 愛は、365の日々で』

アダム・サンドラー 『ヒュービーのハロウィーン』

デヴィッド・スペード 『僕のミッシー』

最低主演女優賞

アン・ハサウェイ 『マクマホン・ファイル』&『魔女がいっぱい』

ケイティ・ホームズ『ザ・ボーイ 〜残虐人形遊戯〜』&『ザ・シークレット:希望を信じて』

ケイト・ハドソン 『ミュージック(原題)』

ローレン・ラプカス 『僕のミッシー』

アンナ=マリア・シエクルッカ 『愛は、365の日々で』

最低助演女優賞

グレン・クローズ 『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

ルーシー・ヘイル 『ファンタジー・アイランド』

マギー・Q 『ファンタジー・アイランド』

クリステン・ウィグ 『ワンダーウーマン 1984』

マディ・ジーグラー 『ミュージック(原題)』

最低助演男優賞

チェヴィー・チェイス 『ザ・ベリィ・エクセレント・ミスター・ダンディ(原題) / The Very Excellent Mr. Dundee』

ルディ・ジュリアーニ(本人役として) 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

シャイア・ラブーフ 『ザ・タックス・コレクター(原題) / The Tax Collector』

アーノルド・シュワルツェネッガー 『ザ・アイアン・マスク(英題) / The Iron Mask』

ブルース・ウィリス 『アンチ・ライフ』『ナイト・サバイバー』『ハード・キル(原題) / Hard Kill』

最低スクリーンコンボ賞

マリア・バカローヴァ&ルディ・ジュリアーニ(そう、本物のルディ・ジュリアーニだ!)『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ロバート・ダウニー・Jr&説得力ゼロの“ウェルシュ”・アクセント 『ドクター・ドリトル』

ハリソン・フォード&完全にニセモノにしか見えないCG犬 『野性の呼び声』

ローレン・ラプカス&デヴィッド・スペード 『僕のミッシー』

アダム・サンドラー&彼の耳障りでまぬけな声 『ヒュービーのハロウィーン』

最低監督賞

チャールズ・バンド 『バービー&ケンドラ』全3作品

バルバラ・ビャオヴァス& トマシュ・マンデス 『愛は、365の日々で』

スティーヴン・ギャガン 『ドクター・ドリトル』

ロン・ハワード 『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

SIA 『ミュージック(原題) / Music』

最低脚本賞

『愛は、365の日々で』

『バービー&ケンドラ』全3作品

『ドクター・ドリトル』

『ファンタジー・アイランド』

『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

最低リメイク・パクリ・続編賞

『愛は、365の日々で』

『ドクター・ドリトル』

『ファンタジー・アイランド』

『ヒュービーのハロウィーン』

『ワンダーウーマン 1984』