LAVIE Home Mobile パールホワイト

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　「BCNランキング」2021年3月1日から7日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE N15 パールホワイト

N1515/AAW（NEC）

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー

N1515/AAL（NEC）

3位　LAVIE Home Mobile パールホワイト

HM350/PAW（NEC）

4位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック

FMVA42E1B1（富士通）

5位　ASUS Chromebook C223NA

C223NA-GJ0018（ASUS）

6位　VivoBook 15 X512DA

X512DA-BQ1136TS（ASUS）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MWTJ2J/A（アップル）

8位　Ideapad L350

81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）

9位　ASUS E210MA ピーコックブルー

E210MA-GJ001B（ASUS）

10位　dynabook X6 サテンゴールド

P1X6NPEG（Dynabook）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。