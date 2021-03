台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンに、世界中が注目している。新型コロナ危機において、台湾は「世界で最も防疫に成功した」と賞賛され、マスクマップを開発したオードリーもまた、さらに広くその名を知られるようになった。

台湾在住の筆者がオードリーを初めて取材したのはコロナ前の2019年10月。Yahoo!ニュース特集のインタビューだった。「オードリーさんのような大臣がいる台湾がうらやましい」「新しく設立されるデジタル庁に来てほしい」「日本のデジタル施策はオードリーさんにお願いしたい」――こうした反応が驚くほど多かった。

だが、台湾在住者として感じていることがある。20時間近く彼女に単独対面インタビューを行い、『オードリー・タンの思考 IQよりも大切なこと』という本を書いて見えたことがある。

台湾は決してオードリー単独でコロナの封じ込めに成功した訳ではないし、台湾におけるオードリーも、決して皆を引っ張る絶対的リーダーのような存在ではないということだ。彼女は2016年の入閣時に行政院長(首相に相当)に対し、「命令は受け付けないし、自分からもしない」という条件を提示していることからもわかるように、どちらかというとバックアップを得意としている。

一体、オードリー・タンとは何者なのか? 日本からは見えてこないオードリーにまつわる「5つのこと」を、現地からお届けする。

〔PHOTO〕gettyimages

1. 多くの共感を呼ぶ、その生い立ち

中学中退という学歴やトランスジェンダー、IQ180の天才現役ハッカー、「世界の頭脳100」選出、台湾史上最年少の35歳で入閣など、オードリーは話題に事欠かない。

そんな天才的な頭脳や技術を持ちながら、入閣時には「公僕(公衆に奉仕する人のこと。一般的に公務員を指す)の公僕になる」と宣言し、政府の中で手腕を発揮し続ける姿を見て、台湾人たちは口々に「オードリー・タンは台湾の希望」と語る。

ただ、はじめから今の彼女があった訳ではない。波乱と希望に満ちたオードリーの生い立ちは、日本でも多くの人々に希望を与えてくれるに違いない。

業界でも名の知れた新聞記者夫婦を親に持つオードリーは、生まれながらにして心臓に疾患があった。大泣きしたり、大笑いしたりして心拍が上がると卒倒してしまうため、激しい運動をすることもなく幼少期を過ごした。手術を経て14歳頃には完治しているが、常にすぐそばに死があることを意識しながら育ったという。

両親とともに育児に関わっていた祖母の話によれば、生後8ヵ月で言葉を話し始め、1歳2ヵ月で歩き、1歳半で一度聴いた曲の歌詞を全て覚えて歌ってしまうほど、記憶力が優れていた。3歳頃には百科事典と出会い、一文字一文字覚えてしまうほど、夢中になったそうだ。

拙著では、オードリーの母親が彼女を育てた際の手記『成長戦争』を参照・引用しながら、オードリー本人に改めて当時を振り返ってもらっている。特に衝撃的だったのが、以下のくだりだ。

オードリーは小学2年生の頃に、成績が突出した生徒が入る「ギフテッド・クラス」のある学校へと転校しているが、ある日クラスメイトから恐ろしい言葉を放たれる。

「なんでお前は死んでくれないの? お前が死んだら、僕が一番になれるのに」

このクラスメイトの父親は、自分の息子が一位の成績を取れないと体罰を与えていたのだった。

当時を振り返って、オードリーは語る。

「これは、その子が悪いわけではありません。7、8歳の子どもが生まれながらにして自分から好んでクラスメイトをいじめたりするはずはないのです。これは構造の問題です。当時の教育は子どもたちを比較し、競争させるものでした。だから保護者たちも自分の子供を他の子どもたちと比べる。最後に最もその影響を受けるのは、子どもたちなのです。私は小学2年生の頃に半年間休学している間、この道理に気づきました」

筆者は、ただ頷くことしかできなかった。小学2年生で、自分が日常的にひどいいじめに遭い、クラスメイトから「死ね」と言われた時に、こんな風に状況分析できるなんて……。傷を負ったオードリーの心はどうやって癒せばいいのだろうと、頭が真っ白になった。

だがオードリーは、その後、両親とともに台湾の教育改革に携わっており、それについてこう話してくれた。

「何か不快なことがあった時、それに対抗したり、逃げるのは生物の本能です。それが見るからに強大で、脅威を感じるものであれば、生物の主な反応は『戦うか、逃げるか』ですよね。ですがその他にも、『その環境を自ら変えにいくことで、未来に同じことが発生しないようにする』という新しい方法があります」

2. 政府へ引き入れたのは前政権の女性閣僚

「もし、日本にオードリーのような優秀な人物がいたとして、果たして日本の政府に起用できるだろうか?」

これは、日本から頻繁に聞こえてくる声のひとつだ。

一方、台湾でオードリーを政府の中に引き入れたのが前政権時の女性閣僚だったことは、まだ日本であまり知られていない。

もともと台湾が今のような民主的な社会だったのかというと、決してそうではない。戒厳令が解かれ、白色テロ時代の終焉を迎えたのち、常に揺れ動きながら民主化の道のりを歩んできた。

それが大きく前進するきっかけになったのが、2014年3月18日から23日間にわたって続いた「ひまわり学生運動」だ。その規模は学生と市民あわせて10万人とも50万人とも言われている。

「政府が中国との間に結ぶ貿易協定を、秘密裏に進めて決定した」ことに対して民衆からの怒りが爆発したのだ。結果的に、政府が民衆の要求に応える形でデモは収束し、これ以降の台湾では、政府と民間ともに「透明性」を大事にするようになる。これは、台湾の民主社会の歴史において、非常に重要な出来事となった。

オードリーは「ひまわり学生運動」で、デジタルを活用してさまざまな人々や団体、そして政府の間をつなぐ役割を果たした。

その活躍を機に、オードリーを政府プロジェクトのリバースメンター制度(年下が年上のメンターとなること)で起用した人物こそ、馬政権時の女性閣僚、ジャクリーン・ツァイ(蔡玉玲)だった。

彼女は法律の専門家で、台湾の各地方裁判所で裁判官を務めた後、IBMで台湾や香港・中国エリアの法務長を歴任し、2013年に入閣した人物だ。

2015年8月27日に行われた「UberX 自用車載客意見徵集」質疑会議の模様。ファシリテーターを務めたオードリーの隣にジャクリーンの姿がある

ジャクリーンは、筆者の取材に際して、こう語っている。

「私が感じているのは、オードリーもその周りの優秀なハッカーたちも、『枠に囚われることがない』ということです。私はIBMで数多くの優秀な人材を見てきましたが、彼らにはある種の行動パターンがあります。でもオードリーたちには、それがない。一流大学を中退したり、中卒だったりしますしね。そういった枠に囚われない人々は、ただ“彼らに合った舞台”があるだけで、素晴らしい能力を発揮することができる」

「これまでの台湾には、そういった特質を持つ人々を受け入れる土壌がなかったかもしれません。でも2014年に起こった『ひまわり学生運動』で、私たちの世代は『次の世代の声を聞かなければならない』と思い知ったし、若者たちも『公共政策に参加したい』という思いを強めたと思います。それぞれの考えが違っても、攻撃することはなく尊重し合うことが大事だと、皆がわかり始めています」

3. 入閣前に手がけた「教育改革」

「自分が問題のある教育システムの中で辛い思いをしたから、台湾の教育を変えたい」

オードリーの中にはいつもその信念があり、実際に入閣前の2015年に関わった「学習指導要領の大改訂」で、台湾の教育に大きな影響を与えている。

発端となったのは、馬政権下の2013年に行われた「中高学習指導要領の微調整」(2014年交付、2015年実施)。「微調整」という名称だが、実際には主に社会科で教える歴史のうち「台湾史」関連が約3割も修正されたこと、また言語の領域では社会科で使われる言葉の定義が変更されたことが明るみになり、大きな社会問題となった。

「その“微調整”のために行われたという会議は、誰が参加したのかさえも公開されず、議事録も無く、完全にブラックボックスでした」と、オードリー。

この学習指導要領は、「ブラックボックス学習指導要領」と呼ばれ、多くの中高生、一部の自治体トップや学校までもが次々に採用を拒否。「洗脳反対」「自分の学習指導要領は自分で守れ」と、2015年の7月5日に、50近くもの学生団体、約1300人が街頭デモを行った。その後も教育部にデモ隊が突入して数名が逮捕されるなど抗議行動は続くが、同月30日にはその逮捕されたメンバーの一人、リン・グゥワンファ(林冠華)という高校生が抗議自殺により亡くなってしまう。この大事件は、すぐさま台湾社会全体の関心事となり、政府は対応を余儀なくされた。

「学習指導要領の内容をまとめていた教育部所属の組織・国家教育研究院は、当時すでに国民からの信頼を失っていました。それでももう一度、学習指導要領を見直さなければなりません。確か、林冠華が亡くなった1〜2日後には国家教育研究院のカー・ファーウェイ院長(柯華葳、当時)が、『私たちの研究院には、本当に真剣に学習指導要領の改定に向き合っている人がたくさんいることを国民に伝えたい、手伝ってほしい』と連絡をくれました」

「私たちの役目は、学生たちが受ける一つひとつの授業が教育理念を漏れなくカバーすることの確保でした。私も実際に一部の授業に参加しました。ただ、総会で私がした最も重要な貢献は、最初の2回分の総会の議事録を自分で書いたことです」

「ただ、会議に参加しながら文字を打つのは難しい。そこで、私は会議中に皆にこう提案しました。『すべての委員が一人ずつ、信頼できる議事録係を連れて会議に参加しましょう』と。今回は私たちが何を話したのか国民にすべて公開すべきだと。でも、もしそこで議事録係が記録を歪めてしまったら、次はもっと大きな抗議が起きてしまう。だから私は自分が心から信頼する友人に頼み、議事録係として総会に出席してもらいました。それが、彼女ですよ」

突然、嬉しそうな笑顔でオードリーが手のひらを向けた先にいたのが、いつも私のインタビューの議事録を取ってくれている女性、シュエ・ヤーティン(薛雅婷)その人だった。

彼女は台湾に5人しかいないフリーランスの即時記録者の一人で、行政院お抱えの即時記録者に採用され、オードリー以外の会議にも参加している。

オードリーの隣にいるのが、即時記録者のシュエ・ヤーティン(薛雅婷)

そんな薛雅婷の活躍や、総会に参加した委員全員が議事録の公開に同意したおかげで、一時は地に落ちた「教育課程発展委員会」は名誉を取り戻したのだった。

その後、オードリーは入閣により「教育課程発展委員会」への参加ができなくなったが、引き続き学習指導要領の改訂作業は進められ、2019年に無事告示された。それが「素養をDNAにした」と言われる〈108課綱(民国108年に告示された学習指導要領という意味)〉である。

今回、最も大きな変化だったのは、教育の目的が「技術や知識を身につけること」から、「素養を身につけること」に置き換えられたことだと、オードリーは語る。

「素養」という言葉の持つ意味の解釈はそれぞれあれど、教育部は「この学習指導要領は、一人ひとりが現在の生活や未来の挑戦に向けて備えるべき知識、能力と態度、すなわち『コア・コンピテンシー(中国語で「核心素養」)』を育むことを主軸理念としている」と述べている。

「10年以上前の台湾では、『学校では社会に適した子どもを育成するべきだ』といった考えが主流でした。これは日本も同じですよね。しかし、現代社会の変化はとても速く、数十年後の社会が誰にも予測できない『シンギュラリティ(技術的特異点)』を迎えようとしているのです。それでは学んだことが、未来では何も役に立たなくなっているかもしれないと私たちは考えました。

だからこそ、子どもたちが社会の新しい変化に応じて学び、その社会にとって皆の共同価値が何かを見出せるように育てようということになったのです。これはこの10年で最大の変化であり、教育哲学の変化だと言って良いでしょう」

オードリーがいつもメディアや講演などでメッセージを求められたときに必ずといっていいほど引用する、カナダのシンガーソングライター・詩人、レナード・コーエンの歌『Anthem』(アンセム:賛歌、祝歌)の一節が思い出される。

“There is a crack in everything That's how the light gets in”

(拙訳:すべてのものには裂け目がある 裂け目があるからこそ、そこから光が差し込むことができる)

4. 子どもから80歳までが会いにくるオープンオフィス

オードリーは入閣直後に受けたテレビ番組のインタビューで、「史上初」という言葉を使って自己紹介をするよう求められた時、「史上初、自らのオフィスをオープンスペースにして、誰もが来られるようにした大臣」と答えている。それこそが「ソーシャル・イノベーションラボ」内にある彼女のオフィスのことだ。

「ソーシャル・イノベーションラボ」内にあるオードリーのオフィス。彼女の後ろにある掛け軸は、「對聯(ドゥイリエン)」という中華圏の建物の装飾文化で、対句になっている掛け軸を並べるもの。一対の詩の頭文字を合わせると、彼女の名前「唐鳳」になる

オードリーと共に働くスタッフ。写真中央が直属秘書の一人・彭筱婷。その左側にいるのはオードリーの撮影を担当している簡孝樺

オフィスは、毎週水曜に一般開放(インターネット予約制)され、誰でも彼女に会いに行けるようになっている。そして、毎週できるだけ地方各地へ赴き、ソーシャル・イノベーションの現場を自分の目で見るようにしている。

「社会問題とは誰かが解決してくれるのを待っていたり、自分一人で解決しようとしても永遠に一部分しか解決できません。異なる能力や角度で物事を見る人が、自分とは異なる部分の問題を解決できるのです。だからこそ、皆で分担して問題を解決するということが非常に大切です。そして解決方法をシェアしていくこともまた、とても大切なのです」

こうした姿勢を「オープン・イノベーション」と呼び、この姿勢で社会問題の解決に当たることを「ソーシャル・イノベーション」という。

オードリーによれば、子どもから80歳まで、このオープンオフィスには実にさまざまな人々が訪れる。その様子は全てビデオ録画され、インターネット上で公開されている。

小学生がオープンオフィスを訪れている様子(出典:PDIS公式YouTubeより)

5. オードリーは日本にも近い存在

日本でのオードリー関連の報道の加熱ぶりは、筆者の周囲の台湾人からも「なぜそんなに人気なの?」と言われるほどだ。世界中から多くの取材・登壇依頼が来る中で、優先順位はどのように判断しているのだろうか。

「深夜0時から朝の7時までは何も受けられません。それは睡眠が不足すると私は何も貢献することができなくなるからです。そのため、時差がある国だと、私が対応できる時間が短くなります。

その点、日本はタイムゾーンが台湾と近いので、受けられる時間が多くなります。日本が掲げた外交政策に、『自由で開かれたインド太平洋』というものがあるように、日本と台湾は近隣住民であり、物理的な距離だけでなく、心理的な距離が近いことも影響しているでしょう」

オードリーは過去に何度も、Twitter上で日本語での投稿を行っている。

2020年4月、サージカルマスクの供給が不足していて、一枚のマスクを数日間使い回さなければならなかった頃のこと。台湾向けに投稿したマスクの消毒方法を解説した動画の日本語吹き替え版をツイートしたものだ。

また、2011年の福島第一原発事故以降、福島など5県産食品の輸入が禁じられている台湾で、オードリーはあえて福島産の干し柿を食べ、日本語で「激うま〜」とツイッターに動画を投稿したこともある。

当時を振り返って、彼女は筆者に笑いながらこう話してくれた。

「『激うま』は台湾外交部(外務省に相当)の人間に聞いて、YouTubeで実際の発音を探して練習したんですよ」

「あのときはちょうど東京にいました。ホテルの隣のスーパーに、被災地域を応援するため、福島産品を集めた棚があるのをたまたま見つけたのです。被災地のためにすべきなのは、災害で被ったイメージを変えることだと思っています」

オードリーはこれ以降も福島に関心を寄せ続けており、今年2月には原発事故から10年に合わせて開かれたオンラインイベントに参加し、福島の若者たちと交流している。

「2021-01-04 福島の皆さん、こんにちは」と題し、2分弱全編日本語で録画された動画(出典:PDIS公式YouTubeより)

オードリーは、日本と台湾は心の距離が近いと思っている。彼女の心は、台湾と共に、世界に向けていつも開かれている。