パートナーの女性が出産前後の時期に、浮気をする男性は少なからず存在する。海外では驚くような相手と浮気した人がいる。

イギリス・グロスタシャー州に住む女性が妊娠中に、交際相手の男性と女性の母親が浮気をし、出産後、男性と母親が駆け落ちをしたと海外ニュースサイト『Daily Mail』『The Sun』などが2月18日までに報じた。

記事によると、24歳の女性は、29歳の男性(以下彼氏)と約3年前に交際を開始。2人の間には子どもが1人おり、2020年春頃に女性は2人目を妊娠。2人目の妊娠を機に、女性の両親(44歳の母親、56歳の父親)が暮らす家で同居することにした。2021年1月28日、女性は息子を出産。彼氏は生まれた息子に会いに来たが、数分で病室を去って行った。その数時間後、女性は、彼氏から携帯メールで「別れ」を告げられたという。

出産から2日後、女性が退院して自宅に戻ったところ、彼氏の私物は無くなっていた。同時に母親も姿を消していた。女性は両親と同居を開始してから、彼氏と母親の仲に「何か」を感じていたそうだ。彼氏と母親が親しげに会話をする姿や、彼氏が母親のお尻を触っている場面を目撃したからだ。女性は、何度か彼氏と母親を問い詰めたが、2人とも「そのような関係ではない」と、いつも否定していたという。

彼氏と母親が姿を消してから、女性は2人と連絡を取り、何が起こっているのか問い詰めた。2人とも当初は否定していたが、最終的には「恋仲」と認めた。2人は「恋に落ちてしまったものは仕方ない」と謝りもしなかったそうだ。彼氏と母親は、実家から約45キロ離れた新居に引っ越し、2人で暮らしている。女性と父親は、ひどく傷つき憔悴しきっているという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では、「身勝手な母親だな。自分の娘婿に手を出すとは。娘を愛していないのか?」「母親も彼氏も悪い。2人とも相手がいるのに、その相手を思いやる気持ちがない」「モラル的にアウト」「女性と父親がかわいそう」「一番の被害者は子どもじゃない?父親と祖母を失った」「母親と彼氏は15歳差。恋に年齢は関係ないのね」など様々な声が上がった。

海外には、義理の母と浮気をした男性が他にもいる。

ケニア・ブンゴマに住む男性が、妻の母親と浮気をして、母親を妊娠させてしまったと海外ニュースサイト『Global News Networks』『Eagle Online』などが2020年1月30日までに報じた。

記事によると、女性(年齢不明)と当時32歳の夫との間に女児が生まれたという。女性はフルタイムで働いていたため当時43歳の母親に自宅に来てもらい、生後5カ月の女児のお世話をお願いしていた。女性の夫は、近所の学校で庭師として働いており、時折、自宅に帰って来ていた。夫と母親がいつから男女の関係になったかは不明だが、2人は妻が働きに出ている間に、情事を重ねていたという。しばらくして、母親の妊娠が発覚。母親は、「私は独身で、妊娠したこと自体問題はない。男性からの誘いを断れなかった」と取材に対し語っている。母親らの住む村では、こうした事態はタブー視されており、大騒動になっているという。その後、母親が子どもを産んだかなどの続報はない。

愛の形は人それぞれだが、パートナーのいる人が浮気をすると、傷つく人が必ず出るだろう。ましてや妊娠中は一時の感情に惑わされずに、冷静に行動してもらいたいものである。記事内の引用について

