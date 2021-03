日本人メンバー3人と『PRODUCE48』参加者の動き

有終の美を飾るIZ*ONEを送り出すプログラム

[放送内容]

3月10日、韓国Mnetより IZ*ONE 活動終了についてのリリースがあり、予定通り活動期限を迎える4月29日に解散となる。IZ*ONE日本運営事務局も同日、「IZ*ONEとして2018年にデビューし、限りある時間では御座いましたが、多くの方々に支えられ、12名のメンバーは活動することが出来ました。WIZ*ONE(IZ*ONEのファン)をはじめ、全てのファンの皆さまに心より感謝を申し上げますとともに、これからもメンバー12名それぞれへの応援を、引き続き宜しくお願い申し上げます」と公式HPにメッセージを掲載した。メンバー12名のうち、宮脇咲良、矢吹奈子、本田仁美の3人の日本人が帰国するのか、韓国に残って活動するのか? その後の活動について、新たなガールズグループを組むのか、既存のガールズグループに入るのか? さっそく宮脇がBTSらの所属するBigHitエンタテインメントに入るとか、IZ*ONEを生んだオーディション番組『PRODUCE48』に参加したメンバーらで結成した Rocket Punch Cherry Bullet といった日本人も所属するK-POPガールズグループへの影響など、様々な憶測が飛び交っている。最近では、同じく『PRODUCE48』に参加した 竹内美宥 がソロで活躍している様子についても話題となっていた。IZ*ONEの直近の活動としては、3月13日と14日にオンラインコンサート「ONE, THE STORY」が行われる。昨年9月以来、2度目となる同公演のタイトルには、夢に向かって走ってきたIZ*ONEと、応援してくれたWIZ*ONEの“物語”という意味が込められている。なお、20年9月に開催されたIZ*ONEのオンラインコンサート『ONEIRIC THEATER』は、すでに韓国盤がブルーレイで発売されている。また4月14日には、日本1stコンサートを収録したブルーレイ『IZ*ONE 1ST CONCERT IN JAPAN [EYES ON ME] TOUR FINAL -Saitama Super Arena-』が発売。19年9月25日のさいたまスーパーアリーナ公演のほか、ツアー初日の幕張メッセ公演における「Buenos Aires」のパフォーマンスもボーナス映像として収録。さらに、幕張、神戸、福岡、さいたまの4会場の舞台裏を収めたドキュメンタリー映像や、20年7月11日に韓国から配信された『ONEIRIC DIARY DIGITAL SHOWCASE IN JAPAN』も収録される。そして、『PRODUCE48』を開催したMnetでは、デビューからこれまでを振り返る『12人のキセキ IZ*ONE特集』を放送。その内容は以下の通りとなっている。

●『EYES ON ME : THE MOVIE』

4月2日22:15〜深0:00、 11日12:00〜13:45

●『IZ*ONE CHU』

4月4日10:00〜15:00(4話連続放送)

●『IZ*ONE CHU〜秘密の友達』

[#1・#2]4月7日22:30〜深1:00(2話連続放送) [#3・#4(終)]4月8日22:30〜深1:30(2話連続放送)

●『IZ*ONE CHU〜幻想のキャンパス 字幕版』

4月9日19:00〜21:00(2話連続放送)

●『IZ*ONE CHU~ON:TACT 字幕版』

4月13日18:00〜20:00(2話連続放送)

●『IZ*ONE ‘COLOR*IZ’ SHOW CON 字幕版』

4月1日22:30〜深0:30、 9日深2:30〜4:30、22日22:30〜深0:30

●『IZ*ONE COMEBACK SHOW HEART TO ‘HEART*IZ’ 字幕版』

4月3日15:30〜16:45、9日23:00〜深0:15、22日深0:30〜1:45

●『COMEBACK IZ*ONE:BLOOM*IZ 字幕版』

4月5日20:00〜21:00、8日深2:00〜3:00、23日23:00〜深0:00

●『IZ*ONE COMEBACK SHOW ONEIRIC DIARY 字幕版』

4月11日13:45〜14:45、12日20:00〜21:00、17日12:00〜13:00、23日深0:00〜1:00、29日深0:30〜1:30

●『IZ*ONE One-reeler Premiere 字幕版』

4月14日22:30〜23:15、18日12:00〜12:45、20日10:15〜11:00、23日深1:00〜1:45、30日深0:30〜1:15

●『QT SHOW IZ*ONE 出演回』

4月2日8:00〜9:00、3日深1:00〜2:00、5日21:00〜22:00、23日深2:00〜3:00

●『IZ*ONE #StyleVlog in LA』

4月9日8:00〜9:00、12日21:00〜22:00、14日17:30〜18:30、26日深3:00〜4:00

●『ケミルーム IZ*ONE編』 4月16日8:00〜9:00、19日21:00〜22:00、21日深4:00〜5:00、27日深3:00〜4:00

