毎年5月4日は、世界中の『スター・ウォーズ』ファンがその文化を祝い、映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」として知られているが、昨年に引き続き、今年もオンラインイベントを開催することが明らかになった。

【動画】スター・ウォーズのすべてがディズニープラスに集結

「スター・ウォーズの日」の由来は、 劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。 )」の「May the Force」と「May the 4th(5月4日)」をかけた語呂合わせから。



今年の開催を記念した2021年限定デザインTシャツの予約販売が、きょう12日から「shopDisney(ショップディズニー)」でスタート。全9エピソードのポスターアート柄から最新作『マンダロリアン』まで、デザインは5パターン。「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴと「2021」が入った今年だけの限定デザインとなっている。 3月20日までに注文すると、イベント当日の5月4日(火・祝)までに届く予定だ。

■デザインの種類

サーガ映画シリーズ全9作品の<ポスター>柄: 白1種(サイズ:130cm/M/L/XL)

銀河の闇を象徴する<ダークサイド>柄:黒1種(サイズ:M/L/XL)

伝説のジェダイたちが並ぶ<ライトサイド>柄:白1種(サイズ:M/L/XL)

スピーダー・バイクで疾走する<マンダロリアン>柄:白1種(サイズ:M/L/XL)

キュートな姿の<ザ・チャイルド>柄:白1種(サイズ:M/L/XL)

■特設ページURL: http://shopDisney.jp/MT4/2021/