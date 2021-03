現地時間9日、第74回英国アカデミー賞(BAFTA)のノミネーションが発表された。賞レースを席巻しているクロエ・ジャオ監督のロードムービー『ノマドランド』と、ロンドンで暮らす黒人少女を主人公にしたドラマ『ロックス(原題) / Rocks』がそれぞれ最多となる7部門ノミネートを果たした。

それに続く6部門ノミネートとなったのは、『ファーザー』『Mank/マンク』『ミナリ』『プロミシング・ヤング・ウーマン』の4作品だ。

前回の英国アカデミー賞では、演技部門の候補者が全員白人、監督賞の候補者に女性が一人もいないといった“多様性の欠如”が大きな問題に。そこで英国アカデミーは、7か月かけて投票ルールや規則の見直しを図る大改革を実行。会員たちがなるべく全ての候補作を観るようにしたり、4つの演技部門および監督賞のノミネート枠を6つに増やしたりした結果、今年の候補者・候補作は今までになく多様性に富んだ顔ぶれとなった。

監督賞には英国アカデミー賞史上初めて4人の女性監督がノミネートされたほか(これまでの最多は1人)、演技部門にノミネートされた24名のうち、21名が初ノミネートとなっている。

授賞式は4月10日と11日に、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールからバーチャルで開催される。(編集部・市川遥)

第74回英国アカデミー賞 主な部門のノミネーションは以下の通り

■作品賞

『ファーザー』

『ザ・モーリタニアン(原題) / The Mauritanian』

『ノマドランド』

『プロミシング・ヤング・ウーマン』

『シカゴ7裁判』

■監督賞

トマス・ヴィンターベア 『アナザー・ラウンド(英題) / Another Round』

シャノン・マーフィ 『ベイビーティース』

リー・アイザック・チョン 『ミナリ』

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

ヤスミラ・ジュバニッチ 『クォ・ヴァディス、アイダ?(原題) / Quo Vadis, Aida?』

セーラ・ガヴロン 『ロックス(原題) / Rocks』

■主演男優賞

リズ・アーメッド 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

アダーシュ・ゴーラヴ 『ザ・ホワイトタイガー』

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

マッツ・ミケルセン 『アナザー・ラウンド(英題) / Another Round』

タハール・ラヒム 『ザ・モーリタニアン(原題) / The Mauritanian』

■主演女優賞

ブッキー・バックレイ 『ロックス(原題) / Rocks』

ラダ・ブランク 『40歳の解釈:ラダの場合』

ヴァネッサ・カービー 『私というパズル』

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

ウンミ・モサク 『獣の棲む家』

アルフレ・ウッダード 『クレメンシー(原題) / Clemency』

■助演男優賞

ダニエル・カルーヤ 『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

バリー・キオガン 『カーム・ウィズ・ホーセス(原題) / Calm With Horses』

アラン・キム 『ミナリ』

レスリー・オドム・Jr 『あの夜、マイアミで』

クラーク・ピータース 『ザ・ファイブ・ブラッズ』

ポール・レイシー 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

■助演女優賞

ニアフ・アルガー 『カーム・ウィズ・ホーセス(原題) / Calm With Horses』

コサル・アリ 『ロックス(原題) / Rocks』

マリア・バカローヴァ 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ドミニク・フィッシュバック 『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

アシュリー・マデクウィ 『カウンティ・ラインズ(原題) / County Lines』

ユン・ヨジョン 『ミナリ』

■アニメ映画賞

『2分の1の魔法』

『ソウルフル・ワールド』

『ウルフウォーカー』