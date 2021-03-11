Ž¢¾å»Ê¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿Ìµ°ÕÌ£¤Ê»Å»öŽ£¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3ÄÌ¤ê¤ÎÏÃ¤·Êý
¢£¤ä¤Ã¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤¤¤«¤ËÊü½Ð¤Ç¤¤ë¤«
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤È¤¤¤¦»Å»öÊÁ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î´´Éô¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢À®²Ì¼çµÁ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬½Í¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦³°°µ¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡ÖÆ¯¤¯¾ì½ê¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢À®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÇÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤ä¡¢¤«¤¤¤¿´À¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢»Å»ö¤ËÅêÆþ¤¹¤ë»þ´Ö¤ÏÍÞ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤òÂçÎÌ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£À®²Ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÁá¤¯Êü½Ð¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬À¸»ºÀ¸þ¾å¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÃ´Åö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¾å»Ê¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Î»Å»ö¤òÊü½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡Ö¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤Éô²¼¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥ÈÀß·×
À®²Ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Êü½Ð¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¶ÈÌ³¤òÁª¤Ö
¡¡¢
Êü½Ð¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºî¤ë
¡¡¢
¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤¹¤ë
¡¡¢
Êü½Ð¤Î¤¿¤á¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¹Ô¤¦
Êü½Ð¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¶ÈÌ³¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤ÎÌÜÉ¸¤ä¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤»Å»ö¤Ï¡¢À®²Ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Êü½Ð¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Êü½Ð¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÊü½Ð¥·¥Ê¥ê¥ªºî¤ê¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¥Á¡¼¥à¶ÈÀÓ¤¬¤¢¤¬¤ë
¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë
£¾å»Ê¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤¬¸º¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Î»Å»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢À®²Ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤»Å»ö¤òÊü½Ð¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ò´¹¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ª´«¤á¤Ï¡¢¢¤Î¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À®²ÌÌÜÉ¸¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤á¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡¤Î¥Á¡¼¥à¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²¦Æ»¤Ç¤¹¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤À®²ÌÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸ÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¢¤Î¿·¤·¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
£¤Î¾å»Ê¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤¬¸º¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤¼õ¤±¤ë»Å»ö¤ÎÁªÂò¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î»Å»ö¤¬¾å»Ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¾å»Ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾å»Ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚ¤ê»¥¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Êü½Ð¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¾å»Ê¤ÎÀâÆÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¡¼¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³«Âó¡×¤òÀè¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¾å»Ê¤ÎÀâÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÏÃ¤·Êý¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤¹½çÈÖ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃ´Åö¤¹¤ë»Å»ö¤òÀè¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¤¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ÎÃ´Åö¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡û¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ÎÃ´Åö¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾å»Ê¤ËÏÃ¤¹¥È¡¼¥¯¤ÎÎã¤òµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¡¼¥ó¤Ï¾å»Ê¤ÈÂÐÌÌ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³«Âó¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿·µ¬¼è°úÀè³«Âó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤Î½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢È¾´ü¤Ç5¼Ò¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºßÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½¤ÍýÉôÉÊ¤ÎÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤ÎÃ´Åö¤ò¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³«Âó¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¿·¶ÈÂÖ¤Î³«È¯¡×¡Ö¿·´ë²è¤Î¼Â¸½¡×¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥ó¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¶ÈÀÓ¤¬¤¢¤¬¤ë¡×¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤¬¸º¤ë¡×¤³¤È¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤¬ÀâÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý
¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢À®²Ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤»Å»ö¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢À®²Ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤Ï¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´À¤ò¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¤è¤êÉ¾²Á¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Î·Êµ¤ÄãÌÂ²¼¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×ºÇ¶¯»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤Ë¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
ßÀÅÄ ½¨É§¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ò¤Ç¤Ò¤³¡Ë
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Æ¥Ã¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Æ¥Ã¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡£1960Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡£½»Âð¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯»ÙÅ¹Ä¹¤ò·Ð¤ÆÂç¼ê¿Íºà³«È¯²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£±Ä¶È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢·Ð±Ä´ë²è¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢³¬ÁØÊÌ¶µ°é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÇ¯´Ö150²ó°Ê¾å¤Î¹Ö±é¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï20000¿Í°Ê¾å¡£¡Ø¤Ê¤¼¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î»Å»ö¤Î½¬´·¡Ù¡Ø¾å»Ê¤Î¸À¤¤Ê¬¡¡Éô²¼¤Î¸À¤¤Ê¬¡Ù¡ØÇ¯¾å¤ÎÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Æ¥Ã¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò ßÀÅÄ ½¨É§¡Ë