グッチ一族のスキャンダラスな暗殺劇を描く、名匠リドリー・スコット監督作『House of Gucci(原題)』。豪華キャストが出演することでも注目の本作だが、この度ついに、レディ・ガガとアダム・ドライバーのファーストフォトが公開された。

【写真】レディー・ガガ&アダム・ドライバーがグッチ夫妻に!

今回、ガガが自身のインスタグラムにて、アダムとのツーショットを公開。「シニョール&シニョーラ・グッチ(グッチ夫妻)」とキャプションが付けられており、雪山をバックにポーズを取る2人が写っている。ケーブル編みのタートルネックのニットに、大きなメガネを掛けたアダムは、『スター・ウォーズ』のカイロ・レンから一転、レトロな雰囲気を醸し出している。ガガの方も、ゴールドのアクセサリーを重ね付けし、ファーの帽子を被って、映画の世界に没入しているようだ。



コメント欄には「すばらしい!」「最高」「これアダム・ドライバーなの!?」「待てないわ!」などの称賛が殺到し、投稿から半日が経った現在350万以上の「いいね」が集まっている。

Varietyによると、本作はファッションブランド「Gucci」を創業したグッチオ・グッチの孫、マウリツィオ・グッチの暗殺事件を映画化するもの。サラ・ゲイ・フォーデンの著作『The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed(原題)』を元に、ロベルト・ベンティヴェーニャが脚本を手掛ける。アダムがマウリツィオを演じ、ガガは彼の元妻パトリツィア・レジアニを演じる。

現在ヨーロッパで撮影中で、11月24日に公開の予定。2人の他、アル・パチーノ、ジャレッド・レト、ジェレミー・アイアンズらが出演することが明らかになっている。

引用:「レディー・ガガ」インスタグラム(@ladygaga)