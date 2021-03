アカデミー賞作品賞の行方を占う最も重要な前しょう戦と言われる、第32回アメリカ製作者組合(PGA)賞のノミネート作品が3月8日(現地時間)、発表された。

映画部門は、大ヒット社会風刺コメディの14年ぶりの続編「続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画」や、ブラックパンサー党のフレッド・ハンプトン暗殺事件を題材にした「Judas and the Black Messiah」、米南部で新たな生活を築く韓国出身の移民一家を描く「ミナリ」、オスカー最有力と目される「ノマドランド」など、10作品が選出された。

授賞式は3月24日(現地時間)にバーチャル開催される。第32回PGA賞のノミネート作品は以下の通り。

▽映画部門

「続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画」(アマゾン・スタジオ)

「Judas and the Black Messiah(原題)」(ワーナー・ブラザース)

「マ・レイニーのブラックボトム」(Netflix)

「Mank マンク」(Netflix)

「ミナリ」(A24)

「ノマドランド」(サーチライト・ピクチャーズ)

「あの夜、マイアミで」(アマゾン・スタジオ)

「プロミシング・ヤング・ウーマン」(フォーカス・フィーチャーズ)

「サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ」(アマゾン・スタジオ)

「シカゴ7裁判」(Netflix)

▽アニメーション映画部門

「The Croods: A New Age(原題)」(ドリームワークス・アニメーション)

「2分の1の魔法」(ピクサー)

「フェイフェイと月の冒険」(Netflix)

「ソウルフル・ワールド」(ピクサー)

「ウルフウォーカー」(Apple TV+/GKIDS)

▽ドラマシリーズ部門

「ベター・コール・ソウル」(AMC)

「ブリジャートン家」(Netflix)

「ザ・クラウン」(Netflix)

「マンダロリアン」(Disney+)

「オザークへようこそ」(Netflix)

▽コメディシリーズ部門

「ラリーのミッドライフ★クライシス」(HBO)

「The Flight Attendant(原題)」(HBO Max)

「シッツ・クリーク」(Pop TV)

「テッド・ラッソ 破天荒コーチがゆく」(Apple TV+)

「What We Do in the Shadows(原題)」(FX)

▽リミテッドシリーズ部門

「I May Destroy You(原題)」(HBO)

「ふつうの人々」(Hulu)

「クイーンズ・ギャンビット」(Netflix)

「フレイザー家の秘密」(HBO)

「アンオーソドックス」(Netflix)

▽テレビ映画部門

「バッド・エデュケーション」(HBO)

「ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア」

「ハミルトン」(Disney+)

「ジェーンのきぼう」

「What the Constitution Means To Me(原題)」