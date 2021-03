Twitterは、音声SNS「Clubhouse」に類似した機能の「Spaces」や、有料フォロー機能「スーパーフォロー」といった新機能のリリースを予定しています。テクノロジー関連メディアThe Vergeは、Twitterの消費者製品部門の責任者Kayvon Beykpour氏に対してSpacesやスーパーフォローに関するインタビューを実施。そのインタビューの中で、Spacesに会話の録音機能が追加される予定であることが明らかになりました。

◆Spacesでの会話は保存可能になる

2020年3月にリリースされた音声ベースの招待制SNS「Clubhouse」は、アーティストや政治家を中心に絶大な人気を集めており、2021年1月にはユーザー数が200万人に達しています。

一方Twitterも、Clubhouseと類似の機能を持った音声チャットルーム「Spaces」を開発し、2020年12月にiOS向けのベータテストを開始。2021年3月2日には、Clubhouseが提供されていないAndroid向けのベータテストも始まりました。

Clubhouseは会話の内容を外部にもらしたり無断で録音したりすることを禁じていますが、Beykpour氏はThe Vergeのインタビューに対して、「Spacesに録音機能を追加する予定があります」と発言。「Spacesの録音機能は本当に強力になる可能性があります。しかし、そのチャットの主催者と参加者の全員が録音を快く思うとは限りません。主催者と参加者全員の同意は非常に重要な事柄です」と述べ、録音に厳密な許可設定を付与する意向を示しました。

テクノロジー関連メディアのMUOは、「企業や官公庁に電話をかけると『この会話は録音されています』というメッセージが流れます。Twitterは、同じように録音されていることを示すポップアップを表示させる可能性があります」と、Spacesの録音許可設定の実装について推測しています。

◆有料フォロー機能「スーパーフォロー」におけるApp StoreやGoogle Playの手数料について

App StoreやGoogle Playなどのアプリ配布プラットフォームは、開発者がアプリやアプリ内課金から得られる収益の一部を手数料として徴収しています。2020年4月には、人気ゲーム「フォートナイト」の開発元であるEpic GamesがApp Storeの手数料が高すぎるとしてAppleを提訴したことが報じられました。

Twitterも専用アプリがApp StoreとGoogle Playで配信されているため、有料フォロー機能「スーパーフォロー」も手数料が課されるとみられています。そのため、The VergeはBeykpour氏に対して、「アプリ配布プラットフォームに30%の手数料を取られることに対して、何か意見はありますか?」と質問。それに対してBeykpour氏は「これまで我々は1ドルも得ていませんでした。スーパーフォローによって得られる金額が10ドルから7ドルに下がったとしても。以前より7ドル多くの収益を得られます」「確かに、7ドルを9ドルにすることには興味があります。しかし、いまのところTwitterはアプリ配布プラットフォームの手数料に対して焦点を当てていません」と述べ、アプリ配布プラットフォームの手数料を受け入れることを表明しています。