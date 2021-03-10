Eve「廻廻奇譚」ストリーミング累計1億回再生突破
Eve「廻廻奇譚」が、2021年3月15日付（集計期間：2021年3月1日〜3月7日）のBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”で、累計再生回数1億回を突破した。
「廻廻奇譚」は、TVアニメ『呪術廻戦』の第一クール・オープニング・テーマに起用され、アニメの初回オンエア日である2020年10月3日よりデジタル配信がスタートした。ストリーミング・ソング・チャートでは、2020年10月19日付チャート（集計期間：2020年10月5日〜10月11日）で58位に初登場。その後『呪術廻戦』の大ヒットや、本曲を収録したEPのリリースなど話題が続き、徐々にチャートを上昇。2021年1月4日付チャート（集計期間：2020年12月21日〜12月27日）以降は、2か月以上トップ10をキープし続けており、チャートイン22週目となる当週、総再生数1億回を突破した。
Eveの楽曲が1億回再生を突破するのは「廻廻奇譚」が初となる。なおBillboard JAPAN調べでは、50曲目の1億回超え楽曲となる。
※Billboard JAPANの週間ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”では、GfK Japanが提供するオンデマンド型国内主要音楽聴き放題サービス（Amazon Music Unlimited、Apple Music、AWA、Google Play Music、HMVmusic、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Rec Music、Spotify）、プレイリスト型ストリーミングサービス（dヒッツ、うたパス）、ニールセンが提供するYouTube Musicの再生回数を合算しています。