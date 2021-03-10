¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¡ªÇò¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý♡¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÏÂÉ÷¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¤È¤Ï
¶ñºà¤òßÖ¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤òÏÂ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æºî¤ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥Á¥å¡¼¤Ë»÷¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¤ªÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µû²ð¤Ê¤É¤òÌîºÚ¤ä¥¥Î¥³Îà¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ÏÂÉ÷¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦·Ü¤â¤âÆù¡Ä1Ëç¡Ê300¡Á320g¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÄÂç1¸Ä¡Ê¾®¤Ê¤é2¸Ä¡Ë
¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦¡ÄÅ¬ÎÌ¡Ê²¼Ì£ÍÑ¡Ë
¡¦º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1¡Ê²¼Ì£ÍÑ¡Ë
¡¦¾®ÇþÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä2Ëç¤¯¤é¤¤¡Ê²Ä¿©Éô100¡Á120g¡Ë
¡¦À¶¼ò¡Ä100ml
¡¦ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦Ìý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä100ml
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤â¤âÆù¤Ï¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¤ä¶Ú¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¡¢º½Åü¤â²Ã¤¨¤ë¡£¡Ê¤ä¤ä¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë²¼Ì£¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
£¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ²Ã¤¨¤¿¤é¡¢Ùæ¤ß¤³¤à¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼ê¤ÇÙæ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5¡Á10Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤ÆÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
º½Åü¤ò»È¤¦¤ÈÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ü¤â¤âÆù¤¬½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥¯¤â½Ð¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡¡·ÜÆù¤ËÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢2¡Á3cm¤Û¤É¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¡¡¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤êÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤Ø¤éÅù¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¦¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¥¤ÎÈéÌÜ¤«¤éÆþ¤ì¤Æ1¡Á2Ê¬¤Û¤ÉÃæ¼å²Ð¤Ç¾Æ¤¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤Æ1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£
§¡¡·Ü¤â¤âÆù¤òÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë·ä´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¶õ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥¤¥ë¤¬²ó¤ê¤ä¤ä¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¨¡¡À¶¼ò¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¤â¿¶¤êÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ1¡Á2Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
©¡¡¤·¤ç¤¦Ìý¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢ÆéÈ©¤¬Ê¨¡¹¤·¤ÆÍè¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£»þ¡¹¡¢Æé¤òÍÉ¤¹¤ë¡£
ª¡¡¤È¤í¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢²Ð¤ò»ß¤á¡¢»®¤ËÀ¹¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
Æ°²è¤Ç¤âºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê½ç¤Ê¤É¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÏÂÉ÷¥½¡¼¥¹¤ò¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿¥Á¥¥ó¤ËÍí¤Þ¤»¤ÆÄº¤¯¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ÏÂÉ÷¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡×¡£
¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤¦¤¨¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ª²È¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª