妊婦さん必見！妊娠中に摂りたい大切な栄養素３つ

妊娠中になりやすい鉄欠乏性貧血を防ぐ【鉄】

鉄は、貧血の中でも鉄欠乏性貧血の予防に欠かせない栄養素で、妊娠中は必要量が増えるため意識して補う必要があります。



妊娠中の貧血は、低出生体重や早産のリスクを上昇させることがわかっており、また分娩時の多量出血(※1)にも関わることが報告されています。



また頭痛やめまい、動悸、息切れ、疲れやすいなどの症状の原因となることもあります。赤ちゃんのためにも、また妊婦さん自身の体調管理にも鉄をしっかり摂り、貧血を予防しましょう。



鉄の推奨量

妊娠中は、赤ちゃんに鉄が必要になるだけでなく、血液量が増えるために鉄の需要が増えるため、必要とされる鉄の量が多くなります。とくに妊娠中期から後期には、妊娠初期の約1.8倍もの量が必要になります。



【1日当たりの鉄の推奨量】

・妊娠初期…9.0mg

・妊娠中期・後期…16.0mg



鉄が補給できる食べ物

鉄には吸収率の高いヘム鉄と、吸収率の低い非ヘム鉄の2種類あります。非ヘム鉄はビタミンCやタンパク質と一緒に摂ることで吸収率が高まります。



【鉄補給におすすめの食べ物】

<ヘム鉄>牛肉、いわし、カツオ、あさり、しじみ…など

<非ヘム鉄>納豆、がんもどき、豆腐、小松菜、ほうれん草…など

骨粗鬆症予防に大切な【カルシウム】

カルシウムは赤ちゃんの骨や歯が作られる際に必要な栄養素です。ただし、妊娠中はカルシウムの吸収率が高まることがわかっており、カルシウムの付加量は決められていません。



ですが20〜40代の女性はカルシウム摂取量が不足しており(※2)、必要とされる量の6〜7割ほどしか摂れていません。カルシウムが不足すると、骨からカルシウムが取り出されてしまい、将来の骨粗鬆症の原因となります。



妊婦さんの将来の健康のためにも、妊娠中はしっかりとカルシウムを補給しましょう。



カルシウムの推奨量

20〜40代の女性のカルシウムの不足量は、209〜244mgです。これは牛乳1杯分ほどでほとんど補える量です。



【1日当たりのカルシウムの推奨量】

・妊娠前〜妊娠中…650mg



カルシウムが補給できる食べ物

牛乳や乳製品をとるように心がけると、カルシウムだけでなくタンパク質補給も一緒にできます。間食にヨーグルトやプロセスチーズを取り入れるのもいいでしょう。



また、牛乳から脂肪分を取りのぞいて粉末状にしたスキムミルクは、保存性があるので常備しておくと便利です。



【カルシウム補給におすすめの食べ物】

牛乳、スキムミルク、ヨーグルト、プロセスチーズ、かたくちいわしの煮干し、木綿豆腐、厚揚げ、納豆、小松菜、切干大根…など



妊娠をきっかけに、自身の食生活を振り返るという方も多いのではないでしょうか。赤ちゃんのためにも、また将来の自分や家族の健康のためにも、バランスのよい食生活を送れるよう、できる工夫から取り組んでみてくださいね。



