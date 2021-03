カタールのアル・ホールでプレーする元日本代表MF小林祐希が衝撃の告白をした。

アル・ホールは8日、カタール・スターズリーグ第18節でアル・ガラファと対戦。小林は先発フル出場を果たしたが、チームは1-3で敗れていた。

この敗戦でチームは残留プレーオフ圏の11のままとなり、残り4節での残留を目指すこととなる。

アル・ホールにとっては大事な試合となったが、この試合で衝撃的なことがあったと小林は自身のツイッターで告発。主審のアブドゥルラフマン・イブラヒム・アル・ジャシム氏の暴言を明かし、リーグへ訴えていた。

「今日の試合で俺がカタールに来て1番衝撃的なことがあった。試合後半、チームメイトが打ったシュートが相手ディフェンダーに当たってゴールラインを通過していった。普通ならコーナーキックでマイボール。みんなが知っている。レフリーはゴールキックを指示した」

「1番近くにいた俺が「he touched」とレフリーに言うと「yes , I was small touch. But small touch is no touch. This is new rule」と言って相手チームの選手と笑っていた。俺は「this is no respect」それは良くないと主張した。すると「ok you’re my opponent, I’m gonna kill you」と言ってきた」

「レフリーの言ったことが録音されているはずだから聞いた方がいい。サッカー云々関係なく、人に対して殺すぞと言って良いのか?ありえないでしょ。カタールリーグがこのレフリー(Abdulrahman lbrahim Al-Jassim )に対してどんな処分を下すのか。普通なら2度と笛を吹けなくなるよね」

まさかの「殺すぞ」という衝撃の暴言があったと告白。実際の音声はないものの、事実と認められれば、小林言うように重い処分が下されることとなるだろう。

なお、小林は英語でもこのことを告発。このツイートを受け、MF本田圭佑が英語で反応。小林が告発したことを称賛した。

「祐希。勇気を出してよく言ってくれたね。審判の言葉は信じられない。何か良い方向に変わるといいんだけど」小林はこの反応に「ありがとうございます!」と返していた。