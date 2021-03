『るろ剣』オールスターのアクションシーン満載

剣心はなぜ自ら妻を斬殺しなければならなかったのか?

佐藤健主演のアクション感動大作『るろうに剣心』シリーズの最新作にして完結編『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』が、それぞれ4月23日、6月4日に2作連続で全国公開。このたび、本予告編が公開。オンラインイベント開催の告知も行われた。動画では、首筋に血しぶきを浴びた佐藤健扮する緋村剣心(抜刀斎)が登場し、抜刀斎の頬に残る十時傷の謎を知る男のナレーションで幕を開ける。剣心のすべてを奪おうとする、新田真剣佑扮する雪代縁である。炎に包まれる中、立ちすくむ剣心。「一体誰がこんなひどいことを」と蒼井優扮する高荷恵。新時代のために戦うるろ剣オールスターが次々と登場し、壮大なセットとアクションシーンによるスリリングな映像で映し出される。前作超えを誓って挑んだ製作陣の並々ならぬ思いが、この予告編からも伝わる。 大友啓史監督 は、「宣伝チームと何度もやり取りを重ねながら、本編と同じ熱量を注ぎ、徹底的にこだわって作りあげた“作品”です。いよいよ我々の映画を観客の皆さんにお届けできる!! そんな喜びと興奮をたっぷり詰め込みました」と語る。また、オンラインイベント「るろうに剣心 GLOBAL FAN SESSION(グローバル・ファン・セッショ ン)」の開催も発表。3月24日に、 佐藤健 武井咲 、新田真剣佑、青木崇高、土屋太鳳、 有村架純 、高橋一生、江口洋介、大友啓史監督が勢揃いして様々な企画を実施。当日の模様は、YouTube、Twitter、Instagram、LINEでLIVE配信される。オフィシャルサイトでは“るろ剣愛”あふれる熱いコメント動画を募集しており、抽選で50人をZOOMでイベントに招待し、応募者全員のニックネームも紹介する。『るろうに剣心』シリーズは和月伸宏の人気コミックの実写映画化。本作品は、2012年8月25日に公開された『るろうに剣心』に始まり、14年8月1日公開『るろうに剣心 京都大火編』、同年9月13日公開『るろうに剣心 伝説の最期編』から実に7年を経て公開される最終章である。かつて“人斬り抜刀斎”として恐れられた緋村剣心は、新時代の幕開けとともに、斬れない刀=逆刃刀を持ち、神谷道場で仲間と共に平和に暮らしていた。しかし、突如何者かが東京中心部へ相次ぎ攻撃を行い、剣心とその仲間の命に危険が及ぶ。実はこの攻撃は、剣心の過去に大きく関係し、決して消えることのない十字傷の謎へと繋がる。主題歌は、シリーズすべての主題歌を担当してきたONE OK ROCK。今回、新たに書き下ろした新曲「Renegades」について、Takaは「この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います」とコメントしている。『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』は4月23日、6月4日に2作連続で全国公開される。【関連記事】