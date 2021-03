日本の縄文時代の遺跡から埋葬されたイヌが発見されたり、フランスで2000年前に埋葬された「首輪に小さなベルを付けたイヌ」が発見されたりと、人間が古くから動物を飼育していた証拠が多く見つかっています。エジプトの東端に位置するベレニケでは新たに、585匹に及ぶ動物が埋葬された約2000年前の「ペットのお墓」が発見されました。

Full article: ANCIENT PETS. The health, diet and diversity of cats, dogs and monkeys from the Red Sea port of Berenice (Egypt) in the 1st-2nd centuries AD

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00438243.2020.1870545

World's oldest 'pet cemetery' discovered in ancient Egypt | Live Science

https://www.livescience.com/oldest-pet-cemetery-ancient-egypt.html

ベレニケには、約2000年前の港街の遺跡があります。新たに発見されたペットのお墓は、ベレニケの遺跡を調査している時に偶然発見されたとのこと。埋葬されていた動物は、「ネコ:536匹」「イヌ:32匹」「サル:15匹」「キツネ:1匹」「ハヤブサ:1匹」の合計585匹です。

古代エジプトには、神々への供物として無数の動物をミイラ化して埋葬する文化があったことが知られています。しかし、今回発見された動物の遺体は、陶器のひつぎに入れられ丁寧に埋葬されていたことから、ペットとして飼育されていたと考えられています。

ポーランド科学アカデミーで動物考古学を研究するMarta Osypińska氏は、発見された動物の遺体について、「これらの動物たちは、狩猟の手伝いや、ネズミの駆除のために飼われていた可能性があります」と述べています。また、発見された動物の骨格を分析したところ、足の骨格が変形し、歩行が不自由だったと考えられるネコの骨格が発見されたことから、Osypińska氏は「狩猟などの役に立たないネコも、エサを与えられ、ペットとして飼育されていたのでしょう」と推測しています。

さらに、埋葬されたイヌやネコの腹部から、魚の骨やウロコが発見されました。Osypińska氏は、これらの魚の骨やウロコは「おなかを満たすため」に埋葬時に腹部に詰められたと考えています。

他にも、首輪を付けたネコの遺体や……

ネコと共に埋葬された「ビーズのネックレス」といった、動物たちがペットとして飼育されていたことを示す埋葬物が発見されています。

さらに、「他の誰かが世話をしているから、飼い主は心配しなくても大丈夫」といった内容のメッセージが彫られた陶器のかけらも見つかったとのこと。Osypińska氏は「多くの学者は、2000年前にはペットの概念がなかったと考えています。しかし、今回の発見は2000年前のエジプトで人間と動物が深く交遊していた事を示しています」と述べています。また、「ベレニケは世界の果ての空虚な港でした。商人たちは、ペットと共に長い旅を乗り切ったのでしょう」とベレニケにペットのお墓が設置された理由を推測しています。