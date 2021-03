佐藤健が主演する「るろうに剣心 最終章 The Final」(4月23日公開)の本予告映像が、このほど披露された。突如として始まる東京への襲撃を皮切りに、主人公・緋村剣心(佐藤)が“秘めた過去”を告白する模様など、“究極のクライマックス”と謳われる物語への期待が大いに高まる仕上がりだ。

和月伸宏氏の人気漫画を実写映画化。「るろうに剣心」「るろうに剣心 京都大火編」「るろうに剣心 伝説の最期編」に続く“シリーズ最終章”では、原作・アニメにおける「追憶編」と「人誅編」をもとにした物語を紡ぎ、“流浪人”と”人斬り”、ふたつの時代でふたつの名を背負い生きた剣心の姿を描く。

予告映像は「ONE OK ROCK」による主題歌にのせ、剣心にまつわる因縁の一端をとらえている。東京を襲った首謀者は、雪代縁(新田真剣佑)と名乗る男。「さあ、人誅の時間だ」。彼の目的は“剣心が関わる全て”を破壊することだった。首謀者を知った剣心は、観念したように、神谷道場の仲間たちに“自身の過去”を打ち明ける。頬に刻まれた十字傷について。そして、自らの手で妻を斬殺したこと――。

さらに「るろうに剣心 最終章」二作の公開を記念し、3月24日にオンラインイベント「るろうに剣心 GLOBAL FAN SESSION(グローバル・ファン・セッション)」を開催することも決定。佐藤ら「るろうに剣心」キャスト&スタッフが勢ぞろいし、さまざまな企画を実施予定だ。YouTube、Twitter、Instagram、LINEの各プラットフォームでLIVE配信される。詳細は公式サイト(rurouni-kenshin.jp)に掲出されている。

「るろうに剣心 最終章 The Final」は4月23日、続く「るろうに剣心 最終章 The Beginning」は6月4日公開。武井咲、青木崇高、蒼井優、土屋太鳳、北村一輝、有村架純、高橋一生、江口洋介ら豪華キャスト陣が顔をそろえている。

■「ONE OK ROCK」ボーカル・Taka コメント

ONE OK ROCKは映画「るろうに剣心」と共に歩んで来ました。そして、今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います。主題歌“Renegades”と共に、「るろうに剣心 最終章 The Final」を、どうぞお楽しみください!