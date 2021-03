【モデルプレス=2021/03/10】俳優の佐藤健が主演を務める映画『るろうに剣心』シリーズ最終章『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』(4月23日公開/6月4日公開)の本予告映像が解禁された。

【写真】佐藤健&上白石萌音、キスで照れ合うNGシーン公開「最高のイチャつき」とファン悶絶

◆佐藤健主演、映画「るろうに剣心」シリーズとは

日本映画の歴史を変えたエンターテイメントの頂点として君臨し続ける、アクション感動大作「るろうに剣心」シリーズ。2012年8月25日公開の『るろうに剣心』、2014年8月1日公開の『るろうに剣心 京都大火編』、同年9月13日公開の『るろうに剣心 伝説の最期編』、累計観客動員数は980万人を突破。2021年、遂に「るろうに剣心」シリーズが、完結する。

誰も体感したことのない迫力ある超高速アクションと、エモーショナルに描かれる人間ドラマは、日本だけでなく世界中を熱狂させ、北米、イギリス、香港、韓国、台湾、フィリピンなどヨーロッパ・アジア諸国を含む世界100ヶ国以上で配給、世界50以上の国際映画祭に出品され絶賛された。今回の最終章では、2作連続で全国ロードショーすることが決定し、2021年、遂に本作は完結を迎える。

◆映画「るろうに剣心」シリーズ最終章、予告映像解禁

最後の敵は、剣心の頬に刻まれた十字傷の謎を知る最恐の敵・雪代縁。シリーズ最後の戦いがこれまでを遥かに超えるスケールで描かれる本作の本予告篇が遂に解禁した。

突如、東京の町が何者かに襲われる。次々と大切な人々が襲われていく中、剣心の前に現れたのは、頬に刻まれた十字傷の謎を知る男・雪代縁。その男の目的は、剣心が関わる全て、そして剣心が作り上げた新時代を破壊することだった。なぜそのような行為に及ぶのか。そこには剣心の過去が関係していた。

そして、首謀者を知った剣心は、大切な仲間たちにこれまで語ることのなかった過去について打ち明ける。“自らの手で妻を斬殺したこと”その衝撃の告白に神谷道場の仲間たちは言葉を失ってしまう。そして、「さぁ、人誅の時間だ」という縁の言葉とともに始まった江戸の町への総攻撃。それは、数々の最狂の敵と対峙し乗り越えてきた剣心にとっても、かつての死闘をも超える壮絶な戦いの始まりだった。

逃れられない運命を背負い、愛する者のためすべてをかけて立ち向かう剣心。そんな剣心を支えるため、力を合わせて共に立ち向かおうとする仲間たち。壮大かつ究極のクライマックスが、遂に幕を開ける。

◆ONE OK ROCK、最終章の主題歌「Renegades」描き下ろし

主題歌となるのは、同シリーズすべての主題歌を担当してきたONE OK ROCKが、シリーズ集大成として『るろうに剣心 最終章 The Final』のために描き下ろした新曲「Renegades」。

ボーカルのTakaは本作に関して、「ONE OK ROCKは映画『るろうに剣心』と共に歩んで来ました。そして、今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います。主題歌"Renegades"と共に、『るろうに剣心 最終章 The Final』を、どうぞお楽しみください!」と、遂にクライマックスを迎える同シリーズへの想いを語った。

◆前作から7年の集大成、最終章に大友啓史監督「徹底的にこだわって作りあげた」

日本映画を代表するスタッフ陣が細部までこだわりぬき、常に観客の期待以上のクオリティで進化し続ける同シリーズ。漫画原作の実写化という枠を超え、エンターテイメントの頂点へ向かう。

2014年の前作(京都大火編/伝説の最期編)の公開から約7年が経ったが「剣心にとって最も大事なエピソード。最終章を撮らないと、るろうに剣心が終わらない」と覚悟を決め、「作るなら一番良いものを届けたい」と前作超えを誓って挑んだ製作陣の並々ならぬ思いが、予告篇からも伝わってくる。

予告篇に関して大友啓史監督は、「宣伝チームと何度もやり取りを重ねながら、本編と同じ熱量を注ぎ、徹底的にこだわって作りあげた『作品』です。いよいよ我々の映画を観客の皆さんにお届けできる!!そんな喜びと興奮を、たっぷり詰め込みました」と語った。

佐藤自身も「代表作」と語る本作の緋村剣心役は、はまり役として彼のファンの中でも人気のある役柄。クランクイン前のアクション練習などの準備期間を含め、一年以上本作と向き合い、再び“緋村剣心”を演じ切ることを追求した。

2019年6月まで約7カ月以上に渡り、京都・奈良・滋賀・三重・兵庫・熊本・広島・栃木・埼玉・静岡など全国43か所という大規模ロケを敢行し撮影された本作。情報が解禁される度に期待をより一層高め、シリーズ史上最高のクライマックスへ向け、さらなる加速をみせている。

◆佐藤健ら出演者登場、オンラインイベント開催決定

本作の公開を記念して、世界中のファンへの10年間の感謝を込めたオンラインイベント「るろうに剣心 GLOBAL FAN SESSION(グローバル・ファン・セッション)」を3月24日に開催することを決定。

イベントには、佐藤ら出演キャストや、スタッフら「るろうに剣心」チームが勢ぞろいし、様々な企画を実施する予定。当日の模様はYouTube、Twitter、Instagram、LINEの各プラットフォームにてLIVE配信される。(modelpress編集部)

◆ストーリー

かつては“人斬り抜刀斎”として恐れられた緋村剣心だが、新時代の幕開けとともに、斬れない刀=逆刃刀(さかばとう)を持ち穏やかな生活を送っていた。最狂の敵・志々雄真実が企てた日本転覆の計画を阻止するため、かつてない死闘を繰り広げた剣心たちは、神谷道場で平和に暮らしていた。

しかし、突如何者かによって東京中心部へ相次ぎ攻撃が開始され、剣心とその仲間の命に危険が及ぶ。果たして誰の仕業なのか、何のために。それは、今まで明かされたことの無い剣心の過去に大きく関係し、決して消えることのない十字傷の謎へとつながっていく。

そして、これまで語られることのなかった“十字傷”の謎に迫る「るろうに剣心 最終章 The Beginning」へ続いていく。動乱の幕末期と明治維新後の新時代の2つの時代を通し、2つの作品を通して描かれる「るろうに剣心」史上最高のクライマックス。「るろうに剣心」のすべてがここにある。【Not Sponsored 記事】