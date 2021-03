佐藤健主演の大ヒットアクション映画シリーズの最新作『るろうに剣心 最終章 The Final』(4月23日公開)の予告編が公開された。これまでの『るろ剣』シリーズすべての主題歌を担当してきた ONE OK ROCK が『The Final』のために書き下ろした新曲「Renegades」が使用され、迫力のアクション満載で緋村剣心(佐藤)と最恐の敵・雪代縁(新田真剣佑)の対決が映し出されている。

本作は和月伸宏のコミックを、大友啓史監督が実写化したアクションシリーズの新作。最終章は2部作で公開され、第1弾が『るろうに剣心 最終章 The Final』、第2弾が『るろうに剣心 最終章 The Beginning』(6月4日公開)。『The Final』では剣心の頬に刻まれた十字傷の謎を知る男・雪代縁が、剣心たちの前に立ちはだかる。

予告編では東京の町が何者かに襲われ、次々と大切な人々が襲われていく。剣心が関わるすべて、そして剣心が作り上げた新時代を破壊するために現れた雪代縁。剣心は大切な仲間たちに自身の過去について話し始める……。神谷薫(武井咲)、高荷恵(蒼井優)、相楽左之助(青木崇高)といった神谷道場のメンバーのほか、斎藤一(江口洋介)、巻町操(土屋太鳳)らも登場。剣心の過去に深く関わる雪代巴(有村架純)の姿もある。

ONE OK ROCK のTakaは今作について「ONE OK ROCK は映画『るろうに剣心』とともに歩んで来ました。そして、今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々 ONE OK ROCK も更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います。主題歌「Renegades」とともに、『るろうに剣心 最終章 The Final』を、どうぞお楽しみください!」とコメントを寄せている。(編集部・海江田宗)