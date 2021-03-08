¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢38¥¥í¸ºÎÌ¤·¤Æ¤ÎR-1Í¥¾¡¡ÖÂÎ·¿´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ò¤È¤ê·ÝÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬·èÀï½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¸«¤Ç²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×·è¾¡¤Ç¤Î¥Í¥¿¤ÎÍÍ»Ò
¡¡·è¾¡Àï¤Ç¡¢ZAZY¡¢¤«¤¬²°²ì²°¤È¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Î¥Í¥¿¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈCreepy Nuts¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ð¥ì¤ë¡ª¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉñÂæ¤¬TV¶É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢COOL JAPAN PARK¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤â¸«¤ì¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ª»Ï¼«¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î2Âç²ñ¤ÏÉÔ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë4ÅÙ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤âÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¡ÖR-1¤ËÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö2018Ç¯¡Ê¢¨½àÍ¥¾¡¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢°ì²ó¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1²ó¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òµÙ¤â¤¦¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ë¡Ö·ÝÎò10Ç¯°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë³Í¤ì¤Æ¤¿¤é¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éµÞî±¡Ø10Ç¯°ÊÆâ¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø³Í¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡Ù¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡38¥¥í¤â¤Î¸ºÎÌ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Í¥¿¤Ë¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¡ØÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤·¤«·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤«¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Á¤ã¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Í¥¿¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡ÊÌÌÇò¤µ¤ò¡Ë¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¾Ð¤¤¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¼«Éé¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¿¿¤ÃÀè¤ËÍ¥¾¡¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¼ç±é¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂº·É¤¹¤ëÅÏÊÕÄ¾Èþ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£