『ワンダヴィジョン』シーズン1最終話の配信が開始されてから数時間で、一部の加入者が視聴中にDisney+にアクセスできなくなる事態になった。

米国では西海岸を中心にクラッシュが発生しており、同地域では最終話が太平洋時間0:00から配信されたことから、それを視聴するために多くのファンがアクセスしたようだ。このクラッシュの発生場所については、ウェブサイトやゲームサービス、ストリーミングサービスの技術的な問題を追跡する、IGNの姉妹サイトDowndetectorが提供するマップで確認できる。また、同サイトでは最終話が配信された頃から報告が急増したことも指摘されている。

影響を受けた一部の視聴者は、表示されたエラーメッセージの写真をSNS投稿して不満を述べていた。

Not what you want to see when you stayed up to see #wandavision pic.twitter.com/hxCAO9yLJD