Âè£±»ÒÃÂÀ¸¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤¬Àë¸À¡Ö²¶¤ÏÌò°÷¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡× ¥«¥®°®¤ëºÊ£Á¤µ¤ó¤Î¡Èµ¤À¡É
¡¡¥Ë¥Î¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï£µÆü¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê£³£·¡Ë¤ËÂè£±»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀè¶î¤±¤Æ·ëº§¤·¡¢»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤Ï¿´¶¤âÊÑ²½¡£ºÇ¶á¡Ö¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼ì¾¡¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤í¼ê¤òµó¤²¤Æ´¿·Þ¥à¡¼¥É¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉã¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¡¢»Å»ö¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍÊý¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ñÌÌ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÆóµÜ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·è°Õ¤ò¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀè¶î¤±£²£°£±£¹Ç¯£±£±·î¤Ë¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î£Á¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Åö½é¤«¤é»Ò¶¡¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç°´ê¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íò¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ëÃæ¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÎÏ¤¬Æþ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆóµÜ¤Ï¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆóµÜ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ø¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼ì¾¡¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆóµÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡Ìò°÷¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Íò¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ½á¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ý¯°ææÆ¤Ï¡¢£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Î¾åÅÄÎµÌé¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤«¤é¡Ö·»µ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö·»µ®²ñ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÈÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÆóµÜ¤Ï¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ø¸åÇÚ¤Î°éÀ®¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°éÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë»Ä¤ê¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÅª¤Ë¤â²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¤Î¡ÈÊÑ¿´¡É¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤¬¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÊ£Á¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Á¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ë¤µ·¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·ëº§È¯É½¤Î»þ¤â¡¢ÆóµÜ¤ÎÃ±ÆÈ¤Î±ÇÁü¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢Íò£µ¿Í¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï£Î£Ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£Á¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤ò¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿»þ¤â¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÆóµÜ¤¬Ìò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÏÌò°÷É×¿Í¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ìò°÷¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¶á¤½¤¦¤Ç±ó¤¤¡ª¡©