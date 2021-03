映画『ラーヤと龍の王国』の公開を記念して、本作の豪華声優キャスト、さらに制作陣が本作に込めた熱い想いを語る特別映像が解禁となった。

かつては平和な一つの国だったが、邪悪な魔物によって人々が“信じあう心”を失い、バラバラになってしまった<龍の王国>クマンドラ。<龍の石>の守護者一族の娘であるラーヤは、父を失い、人を信じることをやめてたった1人で生きてきた。

そんなラーヤを「強いヒロインよ」と語るのは、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(2017)および『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(2019)で主人公レイと共に戦うレジスタンスの整備クルー、ローズ役を演じ、本作では主人公ラーヤの声優に抜擢されたケリー・マリー・トラン。ラーヤは王国を再び一つにするべく、“ひとりぼっち”の救世主として孤独と悲しみを乗り越え、王国を一つにする鍵である伝説の“最後の龍”シスーを探す旅に出る。

そんなラーヤが冒険を繰り広げる舞台<龍の王国>クマンドラは、アニメーションとは思えないような美しい景色が広がり、無限に広がる大地はまるで目の前にその景色が広がっているかのようにリアルに描かれている。さらにラーヤによる迫力満載のアクションは、東南アジアの格闘技や武術を取り入れていることが明かされ、激しく剣を振りかざす戦闘シーンが炸裂。全米で”アジア旋風“を巻き起こした『クレイジー・リッチ!』(2018)への出演で話題となり、本作では、王国を一つにするための唯一の鍵となる伝説の“最後の龍”シスーを演じるオークワフィナも「本作のアニメーションはレベルが違う」と称賛するように、ディズニーにしか成しえない映像が作り上げられた。

その美しい映像の裏には、リモートで制作に挑むスタッフの姿が。集まって制作できないというかつてない困難な状況の中で、400人以上のスタッフはそれぞれ自宅で作品を完成させるという偉業を達成。まるでラーヤが王国を再び一つにするべく仲間と団結したように、並々ならぬ情熱を注ぐ制作陣が協力しあったことによって、本作を完成させることができたのだ。

制作陣の熱い想いによって完成した本作をケリーは「今こそ観るべき映画よ」と絶賛。人とのリアルなコミュニケーションが少なくなり、友達や家族となかなか会うことができなくなったこの時代に誕生した本作は、ケリーが「世界を見つめ直す大切さを伝える作品」と語るように、私たちの心を打つメッセージを届けてくれるはず。そして”ひとりぼっち“でも怯むことなく戦い続けるラーヤの姿は、私たちにも前に突き進むパワーをくれるにちがいない。

