「シン・エヴァンゲリオン劇場版」冒頭12分、公開直前の同時視聴イベント内で配信
3月5〜7日に、Amazon Prime Videoの公式YouTubeチャンネルとTwitterで「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」の同時視聴イベントが行われ、7日のイベント内で「シン・エヴァンゲリオン劇場版」（3月8日公開）の冒頭約12分の映像が披露される。
この映像は、2019年に開催された冒頭上映イベント「0706作戦」で公開された映像に新たに未公開部分を追加したもの。「これまでのヱヴァンゲリヲン新劇場版＋シン・エヴァンゲリオン劇場版 冒頭12分10秒10コマ」と題し、これまでのあらすじとあわせた内容になる。同映像はイベント配信後、Amazon Prime Videoで3月21日まで見放題独占配信され、カラー公式YouTubeチャンネルでもプレミア公開される。
同時視聴イベントはお笑い芸人の東野幸治、川島明（麒麟）がMCを担当し、ファンと一緒に視聴しながらトークを繰り広げる。各日のイベントの概要は以下のとおり。
第1夜「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」同時視聴イベント
3月5日午後8時〜午後10時30分
MC：川島明（麒麟） ゲスト：向清太朗（天津）、柏木由紀（AKB48）
イベントURL：https://youtu.be/tSeNtQ_PP60
第2夜「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」同時視聴イベント
3月6日午後8時〜午後10時30分
MC：川島明（麒麟） ゲスト：向清太朗（天津）、坂東工、野田あず沙
イベントURL: https://youtu.be/5_D24B4_ckw
第3夜「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」＋「これまでのヱヴァンゲリヲン新劇場版＋シン・エヴァンゲリオン劇場版 冒頭12分10秒10コマ」同時視聴イベント
3月7日午後9時45分〜深夜12時30分
MC：東野幸治 ゲスト：向清太朗（天津）、トリンドル玲奈ほか
イベントURL: https://youtu.be/Pa8zVBMG078