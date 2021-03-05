3月5〜7日に、Amazon Prime Videoの公式YouTubeチャンネルとTwitterで「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」の同時視聴イベントが行われ、7日のイベント内で「シン・エヴァンゲリオン劇場版」（3月8日公開）の冒頭約12分の映像が披露される。

この映像は、2019年に開催された冒頭上映イベント「0706作戦」で公開された映像に新たに未公開部分を追加したもの。「これまでのヱヴァンゲリヲン新劇場版＋シン・エヴァンゲリオン劇場版 冒頭12分10秒10コマ」と題し、これまでのあらすじとあわせた内容になる。同映像はイベント配信後、Amazon Prime Videoで3月21日まで見放題独占配信され、カラー公式YouTubeチャンネルでもプレミア公開される。

同時視聴イベントはお笑い芸人の東野幸治、川島明（麒麟）がMCを担当し、ファンと一緒に視聴しながらトークを繰り広げる。各日のイベントの概要は以下のとおり。

第1夜「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」同時視聴イベント

3月5日午後8時〜午後10時30分

MC：川島明（麒麟） ゲスト：向清太朗（天津）、柏木由紀（AKB48）

イベントURL：https://youtu.be/tSeNtQ_PP60

第2夜「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」同時視聴イベント

3月6日午後8時〜午後10時30分

MC：川島明（麒麟） ゲスト：向清太朗（天津）、坂東工、野田あず沙

イベントURL: https://youtu.be/5_D24B4_ckw

第3夜「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」＋「これまでのヱヴァンゲリヲン新劇場版＋シン・エヴァンゲリオン劇場版 冒頭12分10秒10コマ」同時視聴イベント

3月7日午後9時45分〜深夜12時30分

MC：東野幸治 ゲスト：向清太朗（天津）、トリンドル玲奈ほか

イベントURL: https://youtu.be/Pa8zVBMG078