映画『ラーヤと龍の王国』ニューヒロイン・ウェルカムイベントが4日、都内にて行われ、吉川愛、お笑いトリオ・3時のヒロイン(福田麻貴、ゆめっち、かなで)が登壇した。

『アナと雪の女王』『モアナと伝説の海』のディズニー・アニメーションから、全世界待望の最新作が誕生!自分だけを信じ、たった一人で生きてきた“ひとりぼっち”の救世主ラーヤと、他人を信じすぎてしまう伝説の“最後の龍”シスーによる<龍の王国>をめぐる壮大なスペクタル・ファンタジー。

映画の公開を記念して、主人公ラーヤの日本版声優を務める吉川愛が登壇し、ニューヒロイン・ウェルカムイベントが開催された。ディズニーが新たに描くヒロイン・ラーヤは、自分だけを信じ、“ひとりぼっち”で生きてきたこれまでにない異色のヒロイン。聖なる龍の力が宿るという<龍の石>の守護者一族の娘であるラーヤは、父を失い、自分だけを信じ、たった1人でバラバラになってしまった王国<クマンドラ>を救う為、旅に出ることとなる。

声優初挑戦にして、本作でそんなヒロイン・ラーヤ役に抜擢された吉川は、公開を明日に控え「遂に、明日公開ということで、すごく緊張しています。1人でも多くの方に見てもらいたいと思っています!」とその喜びを表現。今回、自身が演じた日本語版を一足先に鑑賞したという吉川は、「ディズニーのロゴが出てきたところですでに泣きそうになったくらいうれしかった!見ていて鳥肌が立ちましたし、ほんとに幸せでした!」と自身も大ファンだというディズニー作品に携わったことへの嬉しさを語り、自身が演じたラーヤについては「(裏切られて)人を信じれなくなってしまった女の子なんですが、芯が強くて、すごく魅力的でカッコイイ女性」とその魅力をアピールした。

イベント中盤では、ディズニーの新たなヒロインを祝福しに、芸人界のニューヒロインとして今大活躍中のお笑いトリオ・3時のヒロイン<福田麻貴、ゆめっち、かなで>が、本作に登場するキャラクターをイメージした衣装で登場!「(ヒロインという)芸名だけでこの仕事を勝ち取りました!」と早速、福田が会場の笑いを誘うと、吉川は自身が好きと語るキャラクターでラーヤの相棒“トゥクトゥク”風の衣装をまとったかなでの姿に「かわいいー!」と笑みをこぼす場面も。

人の事を信じ抜くことができない、これまでのディズニーのヒロインとは違うラーヤのキャラクターについて話題が及ぶと、吉川は、「初対面の方に慎重になってしまうところ」が、自身とも共通していると語ると、「旅を続けていく中で、仲間たちからかけられる言葉が、自分に投げかけられているみたいで、すごく心に響きました」と、自身との共通点を紹介。一方、ゆめっちは「実は最近、裏切られて、私も人を信じられなくなったことがあって……。その時、相方(福田)から、『信じていいよ』と声をかけられたんです」と、相方福田から勇気づけられたというエピソードを披露。「信じていい仲間がいるってすごく心強くて、生きていくうえでも大切だなって感じました。」と、本作でも描かれる“信じあう心”の大切さを実感したという。そんな福田からは、「私の家族が全員人を信じやすい性格なんですが、人を信じることってかっこいいなと思って、まずは自分から信じてみようって言うのを学んで生きてきました」とコメント。まさに仲間との旅を経て“信じる心”を学んでいくラーヤに共通するエピソードに「私、ラーヤなんです!」と、自信満々に拳を突き上げ、会場を沸かせた。

その後4人は、ヒロイン同士の“信じあう心”を試す、ジェスチャーゲームに挑戦!1問目【ラーヤ】というお題に対し、ジェスチャー役3時のヒロインの3人の動きに、笑いをこらえるのが必至だった吉川が、福田のラーヤさながらのアクションの再現でひらめき、なんと即答!早くも、心の繋がりの強さを見せつける!2問目【シスー】というお題では、ジェスチャー役となった吉川が「ほあ゛―――!」と声を出したことに3人も笑をこらえるのが必死!普段見ることのない可愛らしい様子に会場が温かい空気に包まれた。3問目のお題【トゥクトゥク】では、再びジェスチャー役となった、3時のヒロインが躍動!福田が前転を披露し、トゥクトゥクの転がる様子を表現するも、吉川が気になっていたのは、この日トゥクトゥク風の衣装を着ていたかなでの姿。劇中で大きな姿になるトゥクトゥクを全身で表現していたかなでの表情に吉川も笑いを堪えながら正解を導き出し、言葉が無くても通じ合い、“信じあう心”を証明して見せた。

そしてイベントの最後には、本作を手掛けたドン・ホール監督と、カルロス・ロペス・エストラーダ監督からの吉川へのサプライズメッセージ映像が上映され、「ラーヤと龍の王国の内なる強さを見事に表現してくれたね!」との絶賛コメントに吉川も感激の表情。さらに、ディズニーのアニメーターが吉川のためだけに描いた吉川とラーヤと龍の王国、トゥクトゥクのイラストがプレゼントされると、「めちゃくちゃ嬉しい!やったー!家に飾ります!」と吉川はこの日一番の満面の笑みを見せた!最後に、吉川は「信じあう心がテーマで仲間を信じることの大切さを教えてくれる作品になっています。自分から一歩踏み出してみようと思わせてくれる作品になっています!」と、これから作品を観るファンへ熱いメッセージを送り、イベントは幕を閉じた。

