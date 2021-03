アウトドアブランド・CHUMS(チャムス)とポケモンセンターが、初のコラボレーションアイテムを3月6日(土)より発売する。

全国のポケモンセンター/ポケモンストア店舗、CHUMS表参道店/グランフロント大阪店、Amazonオンラインストア(外部リンク)で購入できる。

なお、ポケモンセンターオンラインでは、3月4日(木)より先行予約販売が行われる。

CHUMSは1983年にアメリカのユタ州で誕生したアウトドアブランド。

カラフルでかわいい色味とペンギンみたいな鳥がトレードマーク。しかし、この鳥はブービーバードであり、ペンギンではない。和名だと、カツオドリだ。

カラフルでアウトドアっぽすぎないアイテムたちは、近年のアウトドアブームもありファミリー層をはじめ人気を得ている。

今回のポケモンセンターとのコラボアイテムは、CHUMSの特徴であるカラフルな色味とピカチュウのイエローカラーがなんともかわいらしい。

横顔のピカチュウは、CHUMSの代表アイテム・TGハットを被っており、どこか誇らしげな表情だ。

裾のタグはCHUMSとモンスターボールのダブルネームとなっている。

アウター・キャンプフィールドフーディーや水捌けの良いハーフパンツ・プランジダイバースは、付属のモンスターボールのケースに収容可能。キッズサイズもあるので、簡単に親子コーデができる。

プランジダイバース POKÉMON WITH YOUR CHUMS! S・M・L 8250円

キッズプランジダイバース POKÉMON WITH YOUR CHUMS!115・130・145 6050円

キャンプフィールドフーディ POKÉMON WITH YOUR CHUMS! M・L 1万6500円

キッズ キャンプフィールドフーディ POKÉMON WITH YOUR CHUMS!115・130 1万780円

プルオーバーパーカー POKÉMON WITH YOUR CHUMS! M・L・XL 1万2100円

ハリケーンデイパックスウェット POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 1万1550円

ジュニアデイパックスウェット POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 9570円

ツーネックドショルダー POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 5500円

ショルダーケース POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 5940円

スマートフォンショルダー POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 4840円

スウェットポーチ POKÉMON WITH YOUR CHUMS! BK・BK/WH 2310円

キャンパーマグカップ POKÉMON WITH YOUR CHUMS! YL・BU 1650円

TGハット POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 6710円

キッズTGハット POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 5610円

ステッカー POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 605円

ラバーキーホルダー POKÉMON WITH YOUR CHUMS! 935円

CHUMSジッププル モンスターボール 880円