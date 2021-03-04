±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡¢¡È¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤êº§¡É¤ª¤Î¤í¤±À¸Êó¹ð¤ËHey¡ªSay¡ªJUMP¡¦°ËÌîÈø·Å¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬4Æü¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿·îÍË¡Á¶âÍË5»þ25Ê¬¡Ë¤Ç3Æü¤ËÆþÀÒ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢ÌÚÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëHey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤«¤é»×¤ï¤Ì¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤êº§¤òÊó¹ð¤·¤¿±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç»°ÂðÀµ¼£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ3Æü¤Ë±ÊÅç¥¢¥Ê¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆü·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ä«½Ð¼Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Íò¤Î¡ØLove so sweet¡Ù¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÍè¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤¢¡¢»ä·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤¤¤äËÍ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¼¤ÒHey¡ªSay¡ªJUMP¤Î¶Ê¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¹¤ë¤È±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¢¤êÆ»¤ÏHey¡ªSay¡ªJUMP¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢3Ç¯È¾¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö°ì²ñ¼Ò°÷Æ±»Î¤ÎÏÃ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»þ´ÖÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ä¤Ä¡¢29Æü¤«¤é¿·ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ËÌîÈø¤«¤é¤ªÁê¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Âç¥Æ¥ì¤·¤Ä¤Ä¡Öµ¡³£¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤³¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¤è¤ê¤â¤¤¤Ä¤â¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Éã¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î±ÊÅç¾¼¹À¤Ë¤Ï·ëº§Á°Æü¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Äã¤¤À¼¤Ç¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤ó¤È¤¤¤Æ¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£