4月からTOKYO MXほかで放送を開始するオリジナルテレビアニメ「Fairy蘭丸〜あなたの心お助けします〜」のメインスタッフとキャストが発表された。キービジュアルとプロモーションビデオ第1弾も公開されている。

監督を「KING OF PRISM」シリーズや「あんさんぶるスターズ!」の菱田正和が務め、別名義の青葉譲としてシリーズ構成も兼任。シリーズディレクターは「百錬の覇王と聖約の戦乙女」の小林浩輔が務め、人間キャラクターを長澤翔子、「夭聖(ようせい)」と呼ばれるキャラをAndgy、マスコットキャラを宮川知子がデザインする。アニメーション制作は「ジュエルペット」シリーズのスタジオコメット。

メインキャストは若手男性声優を中心に起用し、阿以蘭丸(あいらんまる)を坂田将吾、歩照瀬焔(ほてらせほむら)を田邊幸輔、清怜(せいれん)うるうをバレッタ裕、陸岡樹果(むつおか じゅか)を草野太一、雅楽代寶(うたしろたから)を堀曜宏が演じる。そのほか、住谷哲栄、森田順平、三上枝織、山本和臣も出演する。

キービジュアルには、蘭丸ら5人のメインキャラクターと、彼らが変身する夭聖の姿とが描かれており、PV第1弾では、彼らが過ごす日常のひとコマや夭聖への変身シーン、バトルアクションなどが、5人によるユニット「5 to HEAVEN」が歌うオープニング主題歌「妖しく Get your heart」とともに披露されている。