Ê¡¸¶°¦¤µ¤óÉÔÎÑÊóÆ» ÂæÏÑ½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¤Þ¤ÀÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂîµå½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÇÂîµåÁª¼ê¤Î¹¾¹¨·æ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ï3Æü¡¢¡Ö2¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
Ê¡¸¶¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ï3Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÃ±¿È¤ÇÂÚºßÃæ¤ÎÊ¡¸¶¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤È2¿Í¤Ç²£ÉÍ¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î²Ú¸¦¹ñºÝ²»³Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹¾¤µ¤ó¤ÏÊ¡¸¶¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¹ñºÝ·ëº§¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬³Î¤«¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÏÄê´üÅª¤Ë²ÈÄí¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹¾¤µ¤ó°ì²È¤¬É×ºÊ¤Î2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈÊ¡¸¶¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ¡¸¶¤µ¤ó¡£2016Ç¯¤Ë¹¾¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢17Ç¯¸µÆü¤ËÂæËÌ¤Ç³«¤¤¤¿·ëº§µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¼Ô¤¬µÍ¤á³Ý¤±¤¿¡£·ëº§¸å¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤ÎCM¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²¦¿´ùè¡¢ÍÕ´§¶ã¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë