Amazon Prime Video は、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が3月8日から公開されることを記念して、5日から7日の3日間、シリーズ過去3作品の同時視聴イベントを公式YouTubeチャンネルとTwitterで開催、最終日に未公開シーンを含む『シン・エヴァ』の本編冒頭映像をライブ配信するほか、Prime Video でも2週間限定で見放題独占配信すると発表した。

「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』同時視聴作戦」と称したイベントでは、3夜連続で『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』の同時視聴を実施。東野幸治や川島明（麒麟）がMCを務めるほか、各夜のゲストとして、AKB48の柏木由紀やトリンドル玲奈らも登場する。

そして、7日の『ヱヴァＱ』同時視聴イベント内では、『シン・エヴァ』の本編冒頭映像「これまでのヱヴァンゲリヲン新劇場版＋シン・エヴァンゲリオン劇場版 冒頭12分10秒10コマ」を、公式YouTubeチャンネルでライブ配信。この映像は、2019年に開催された冒頭上映イベント「0706作戦」で公開された映像に未公開部分を追加したもので、ライブ配信後には、プライム会員であれば、2週間限定で Prime Video でも観ることができる。「同時視聴作戦」の日程は下記の通り。（編集部・入倉功一）

第1夜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』同時視聴イベント 3月5日（金）20:00〜22:30

MC：川島明（麒麟）、ゲスト：向清太朗（天津）、柏木由紀（AKB48）

第2夜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』同時視聴イベント 3月6日（土）20:00〜22:30

MC：川島明（麒麟）、ゲスト：向清太朗（天津）、坂東工、野田あず沙

第3夜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』同時視聴イベント 3月7日（日）21:45〜24:30

MC：東野幸治、ゲスト：向清太朗（天津）、トリンドル玲奈ほか

Amazon Prime Video「これまでのヱヴァンゲリヲン新劇場版＋シン・エヴァンゲリオン劇場版 冒頭12分10秒10コマ」は3月8日（月）0:30〜3月21日（日）23:59まで見放題独占配信