à¤ï¤¤¤»¤Ä¶µ»Õº¬ÀäË¡á¼Â¸½¤ØÆ°¤¯¡¡£±£¹Ç¯ÅÙ¤Î½èÊ¬¿ô¤Ï²áµî£²ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ
¡¡ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬£²Æü¡¢½°µÄ±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹ñ²ñ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡È¥í¥ê¥³¥ó¶µ»Õ¡É¤Îº¬ÀäË¡°Æ¤À¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£±£¹Ç¯ÅÙ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤òÍýÍ³¤ËÄ¨²ü½èÊ¬¤ä·±¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸øÎ©¾®Ãæ¹â¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°÷¤Ï£²£·£³¿Í¤Ç¡¢²áµî£²ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¶ÐÌ³¹»¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤äÂ´¶ÈÀ¸¤é£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¶¡¤¬Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï£±£²£¶¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Ë¤â¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬£±£·ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ê»ùÆ¸Çã½Õ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÃË¤Ï½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤â¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¸Ô´Ö¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£»Ò¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤ï¤¤¤»¤Ä¶µ°÷º¬ÀäÎ©Ë¡¸¡Æ¤¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡×¤òÀßÎ©¡£¶µ¤¨»Ò¤Ê¤É¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¶µ»Õ¤ò¶µ°é¸½¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÇÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢º£¹ñ²ñ¤Ë´ØÏ¢Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ê¤ÉÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¸½ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤·¤Æ¶µ»Õ¤Ë¤³¤Î¼ê¤Î»ö·ï¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡£¥í¥ê¥³¥ó¼ñÌ£¤Î£´£°ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¶µ»Õ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÀ¸ÅÌ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Â¾¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥×¥ê¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤é£±£°Âå¾¯½÷¤ÈÏÃ¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Î§¤Ç¤Îµ¬À©¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤À¡£