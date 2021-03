大ヒットシリーズ最新作『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』の写真集が発売されることが発表された。43ヵ所以上、7ヵ月にも及んだ撮影に迫るドキュメント写真集では、2012年公開の第1作から振り返る、主演の佐藤健、大友啓史監督それぞれのロングインタビューも収録予定だ。

【写真】2つの時代を生きた“剣心”を映す場面写真

映画『るろうに剣心 最終章』では、原作『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(和月伸宏/集英社ジャンプコミックス刊)の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。

「最終章」では、「The Final」では“明治”、「The Beginning」では“幕末”、2つの異なる時代が描かれており、本写真集もこの2つの時代が集約。そこには、“流浪人”と“人斬り”、2つの時代で2つの“名”を背負い、闘いの人生を生きた緋村剣心の姿が収められている。

カメラマンは、『京都大火編/伝説の最期編』から映画『るろうに剣心』シリーズのスチールを担い、アクション映画ならではの躍動感やドラマチックな剣心や薫たちの数々の場面をおさめた写真家・菊池修。“ビジュアル・ドキュメント”をコンセプトにさまざまな魅力あふれるカットを収録し、リハーサルなどの様子も交えた“舞台裏の姿”も収めた珠玉の1冊となる。

今回、本写真集に収録されている場面写真も一部到着。それぞれ「The Final」と「The Beginning」の“緋村剣心”の姿を写し出している。返り血を浴びながらも剣を握り、剣を振るい続ける剣心。その姿からは、新しい時代である“明治”、激動の“幕末”との2つの時代を“流浪人”と“人斬り”として闘い生きてきた、彼の壮絶な生き様を感じることができる。

『映画 るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning 写真集』(B5判/184ページ予定)は、6月4日発売。 映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は4月23日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は6月4日より全国公開。