Ž¢ÎáÏÂ¤Î¥¼¥íÀïŽ£¤Î³«È¯¤ÇŽ¤ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ò·ï
¢£¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤Ï°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ±ä¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄÃæ¤Î2021Ç¯ÅÙËÉ±ÒÍ½»»¤Ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯Èñ576²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ç¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¼ç³«È¯´ë¶È¤ò»°É©½Å¹©¶È¤È¤·¡¢¤½¤Î²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤òÁªÄê¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
³«È¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤ÎÀïÆ®µ¡¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥³¥È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ÏÀïÆ®µ¡¤òÆÈ¼«³«È¯¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¹Ò¶õµ¡Àè¿Ê¹ñ¤Î»Ù±ç¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»þ¤ÎÀ¯¸¢¤µ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÂÉ¼è¤ê¤¬´í¤¦¤¤¤Î¤À¡£¤½¤â¤½¤â¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ÏÎÉ¹¥¤ÊÂÐÊÆ´Ø·¸¤Î°Ý»ý¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ±ä¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¥Ð¥¤¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä
¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ï¸½ºß¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬92µ¡ÊÝÍ¤¹¤ëF2ÀïÆ®µ¡¤Î¸å·Ñµ¡¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£F2¤Ï2030Ç¯¤´¤í¤«¤éÂàÌò¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï2017Ç¯¤«¤é¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2018Ç¯12·î¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÏF35ÀïÆ®µ¡¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤ò³ÕµÄÎ»²ò¤Ç·è¤á¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ÎÁ°¤ËF35¤¬³ä¤ê¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÕµÄÎ»²ò¤Ï¡ÖF35A¤Î¼èÆÀ¿ô42µ¡¤ò147µ¡¤È¤·¡¢Ê¿À®31Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢´°À®µ¡Í¢Æþ¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¹¤ë105µ¡¤ÎF35¤ò¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëF15ÀïÆ®µ¡¤Î¤¦¤Á¡¢¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤Î99µ¡¤ÈÆþ¤ì´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÂàÌò»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ëF15¤ò¶¯À©Åª¤ËÂàÌò¤µ¤»¤Æ¤Þ¤ÇF35¤òÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡ÊÊÆ¹ñÀ½¤òÇã¤¨¡Ë¡×¤È¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¥«¥Í¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö´°À®µ¡Í¢Æþ¤Ë¤è¤ë¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬»°É©½Å¹©¶È¤Ê¤É¤Ë1870²¯±ß¤Î¹ñÈñ¤òÅê¤¸¤ÆÂ¤¤é¤»¤¿F35¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Ï³ÕµÄÎ»²ò¤è¤êÁ°¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿µ¡¿ôÊ¬¤ÎÀ¸»º¤ÇÂÇ¤Á»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹Ò¶õµ¡¤ÎÀ¸»º¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¹Ò¶õµ¡À½Â¤µ»½Ñ¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÀïÆ®µ¡¤Ç¤¢¤ì¡¢Î¹µÒµ¡¤Ç¤¢¤ì¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÀ¸»º¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¹Ò¶õµ¡À½Â¤µ»½Ñ¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñ»ºÎ¹µÒµ¡¡Ö»°É©¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¡ÊMRJ¡Ë¡×²þ¤á¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤Î³«È¯¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¤ËÏ¢¹ç¹ñ·³Áí»ÊÎáÉô¡ÊGHQ¡Ë¤¬¹Ò¶õµ¡¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¶Ø¤¸¤¿¤³¤È¤È¡¢¹Ò¶õµ¡³«È¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¹ñ»ºÎ¹µÒµ¡¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖYS11¡×°Ê¹ß¡¢Î¹µÒµ¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë±ó°ø¤¬¤¢¤ë¡£
F35ÄÉ²ÃÆ³Æþ¤Î³ÕµÄÎ»²ò¤Ï¡¢¹ñÆâ¤«¤éÀïÆ®µ¡¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¡¢ÀïÆ®µ¡À½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¹Ò¶õµ¡Á´ÈÌ¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÁÓ¼º¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾Ç¤ê¤ò¶¯¤á¤¿ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢¹ñ»º¤«¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±³«È¯¤«¤ÎÊý¸þÀ¤âÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢2019Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¡Ö¾ÍèÀïÆ®µ¡¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç57²¯±ß¤Î¸¦µæÈñ¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Íâ2020Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ç¸½ºß¤Î¡Ö¼¡´üÀïÆ®µ¡¡×¤È¤Ê¤ê¡¢111²¯±ß¤Î³«È¯Èñ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î³«È¯Èñ¤ò¤â¤È¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢ºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ËÉ±Ò¾Ê¤Î»ñÎÁ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡½¡½¡£
¢£ËÉ±Ò¾Ê¤ÏËÜµ¤¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¼¥íÀï¡×¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë
¶õÃæÀï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀïÆ®µ¡Æ±»Î¤¬¶áµ÷Î¥¤ÇÀï¤¦¥É¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¤ä¾ðÊó¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢¶õÃæÀï¤ÎÍÍÁê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢Æù´ã¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤±óÊý¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëÀï¤¤Êý¤¬¼çÎ®¤À¡£
¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë±Ç¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¾ðÊó¤òÊ£¹çÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¨µ¡¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼þÊÕ¹ñ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÏºÇ¿·±Ôµ¡¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÂè5À¤Âå¤ÎJ31ÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¥í¥·¥¢¤âÆ±¤¸¤¯Âè5À¤Âå¤ÎSU57ÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¾¹ñ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÎÌ¤Ë¾¡¤ëÅ¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÅÙ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀïÆ®¡¢¢Í¥¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ë¥¹À¡¢£Å¨µ¡¤ÎÁÜº÷¡¦ÃµÃÎ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¡¢¤Î3ÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Äµ¡ÂÎ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÀïÆ®µ¡¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È°Û¤Ê¤ë»úÂÎ¤ÇÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¼¥íÀï¡×¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£¼ÂÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀïÆ®µ¡¤Ï³«È¯¤Ç¤¤Ê¤¤
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ÏÂ¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¡¢ÀïÆ®µ¡¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë»°É©½Å¹©¶È¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤«¤é¤ÎÈ¯Ãí¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÀïÆ®µ¡µ»½Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀè¿Êµ»½Ñ¼Â¾Úµ¡¡ÖX2¡×¤òÀ½Â¤¤·¡¢2016Ç¯¤Ë½éÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¡£¹ñ»º¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿äÎÏ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é¾®·¿µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë±Ç¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤Î¹ñ»º²½¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¼Â¾Ú¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎIHI¤Ï¡ÖX2¡×¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¸å¡¢¿äÎÏ15¥È¥ó¤È¤¤¤¦¡¢ÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»°É©ÅÅµ¡¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤òÀ½Â¤¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤òÃ±½ã¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼¡´üÀïÆ®µ¡¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÀïÆ®µ¡¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤äÉð´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼ÂÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ï³«È¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2018Ç¯¡¢ÊÆ¡¢±ÑÎ¾À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÀïÆ®µ¡¤¬³«È¯²ÄÇ½¤«Äó°Æ¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡¢BAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3¼Ò¤«¤éÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢£¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤ò¡Ö²¼ÀÁ¤±´ë¶È¡×¤ËÁª¤ó¤À¤¬¡Ä
¤³¤Î¤È¤¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î¼ç³«È¯´ë¶È¤Ë»°É©½Å¹©¶È¤òÁªÄê¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³«È¯¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤·¤¿Á°µ3¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤ò¡Ö²¼ÀÁ¤±´ë¶È¡×¤ËÁª¤ó¤À¡£
»°É©½Å¹©¶È¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î·³¼û»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¾®¡×¤¬¡ÖÂç¡×¤ò°û¤ß¹þ¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·üÇ°¤ò»ý¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¼Ñ¤¨Åò¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£1980Ç¯Âå¤ËF2ÀïÆ®µ¡¤òÆüÊÆ¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ºÝ¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏÊÆµÄ²ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÍýÍ³¤ËÄó¶¡¤òÌóÂ«¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈô¹ÔÀ©¸æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«¼¨¤»¤º¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î³«È¯Èñ¤¬¹âÆ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î¼ç³«È¯´ë¶È¤¬»°É©½Å¹©¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦Æ±³«È¯´ë¶È¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤«Íè¤¿Æ»¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÇÛÌò¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÀ¯¼£ÎÏ¡¢µ»½ÑÎÏ¤Îº¹¡×¤¬ÆüËÜ¤òÇÔ¼Ô¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¾¡¼Ô¤È¤·¤¿
³«È¯½ªÎ»¸å¤â¡¢ÊÆÂ¦¤Ïµ¡ÂÎÀ½Â¤¤Ø¤Î»²²è¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¾ù¤é¤º¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÀ½Â¤Èñ¤Ï³«È¯Èñ¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¤Î40¡ó¤ò¼çÄ¥¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ìó80²¯±ß¤ÇÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿F2¤ÏÌó120²¯±ß¤Ë¹âÆ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó1´ð¤ÎF2¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó2´ð¤ÎF15ÀïÆ®µ¡¤è¤ê¹â¤¤¤Î¤À¡£¸«¹ç¤¦¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÄ´Ã£µ¡¿ô¤òÅö½éÍ½Äê¤·¤¿141µ¡¤«¤é94µ¡¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢·×²è¤è¤êÁá¤¤2007Ç¯¤Ë»°É©½Å¹©¶È¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡ÂÎ¤ò·ÚÎÌ²½¤Ç¤¤ëÃºÁÇÊ£¹çºà¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÎ®¤ì¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤ÏF22ÀïÆ®µ¡¤äF35ÀïÆ®µ¡¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤ÆÇüÂç¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà²æ¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¡¢µ»½ÑÎÏ¤Îº¹¤¬ÆüËÜ¤òÇÔ¼Ô¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¾¡¼Ô¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
F2¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¸å¡¢»°É©½Å¹©¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀïÆ®µ¡¤ÎÀ½Â¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢F35ÀïÆ®µ¡¤Î¡ÖÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜÂ¦¤ËÀïÆ®µ¡¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤òÇ§¤á¤º¡¢ÉôÉÊ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥Î¥Ã¥¯¡¦¥À¥¦¥óÀ¸»º¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£ËÉ±Ò¾Ê¤¬¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤êÆþ¤ì¤¿1¤Ä¤Î¾ò·ï
´°À®¸å¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤Î½êÍ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤òÊÆ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤è¤êÌó50²¯±ß¤â¹â¤¤Ìó150²¯±ß¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î²Á³Êº¹¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÄÉ²ÃÆ³Æþ¤ò·è¤á¤¿105µ¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¢Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀïÆ®µ¡¤òÃ±ÆÈ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î¼çÂÎÅªÈ½ÃÇ¤Ç²þ½¤¤äÇ½ÎÏ¸þ¾å¤¬¤Ç¤¤ë²þ½¤¤Î¼«Í³ÅÙ¡×¤ò¾ò·ï¤Î1¤Ä¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç³«È¯¤·¤¿¤ê¡¢À¸»º¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸þ¤Ç²þ½¤¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Îã¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ´ë¶È»²²è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ»º¶È´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÅ¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê²þ½¤¤È²þ½¤Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¹â¤¤²ÄÆ°Î¨¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤ÓÂ¨±þÀ¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Ë´ðÈ×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤¿¡£
ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¤ÈÊÆÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¼¡´üÀïÆ®µ¡¤¬´Î¿´¤Ê¤È¤¤Ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ë²þ½¤¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£À¯´±ºâ¤¬ÃÄ·ë¤·¤ÆÄ©¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁíÎÏÀï
¤½¤·¤Æ¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»°É©½Å¹©¶È¤äËÉ±Ò¾Ê¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Î¶ÈÌ³¤Î¤ß¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡ÖÏÆÌò¡×¤ËÎ±¤áÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï³Êº¹¤Î¤¢¤ëÆüÊÆ¤Î¼çµÒ¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¼ç½¾´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¼«Î©¹ñ²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¯´±ºâ¤¬ÃÄ·ë¤·¤ÆÄ©¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁíÎÏÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
----------
È¾ÅÄ ¼¢¡Ê¤Ï¤ó¤À¡¦¤·¤²¤ë¡Ë
ËÉ±Ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1955Ç¯Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸µÅìµþ¿·Ê¹ÏÀÀâ·óÊÔ½¸°Ñ°÷¡£à×¶¨Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£Ë¡À¯Âç³Ø·óÇ¤¹Ö»Õ¡£2007Ç¯¡¢Åìµþ¿·Ê¹¡¦ÃæÆü¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤Î¡Ö¿·ËÉ¿Í¹Í¡×¤ÇÂè13²óÊ¿ÏÂ¡¦¶¨Æ±¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È´ð¶â¾Þ¡ÊÂç¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø°ÂÊÝË¡À©²¼¤Ç¿Ê¤à¡ª ÀèÀ©¹¶·â¤Ç¤¤ë¼«±ÒÂâ¡¡¿·ËÉ±ÒÂç¹Ë¡¦Ãæ´üËÉ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¡Ù¡Ê¤¢¤±¤Ó½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¸¡¾Ú¡¡¼«±ÒÂâ¡¦Æî¥¹¡¼¥À¥óPKO¡¡Í»²ò¤¹¤ë¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡Ù¡Ê´äÇÈ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¡¢¡ØÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¤Î°ä¸À¡¡¸¶ÅÄÍ×¤¬¶õ¤«¤é¸«¤¿ÀïÁè¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¡½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤È¼«±ÒÂâ¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØËÍ¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Î¼«±ÒÂâ¤Ë21¤Î¼ÁÌä¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÀïÃÏ¡×ÇÉ¸¯¡¡ÊÑ¤ï¤ë¼«±ÒÂâ¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡á2009Ç¯ÅÙÆüËÜ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È²ñµÄ¡ÊJCJ¡Ë¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡Ø¼«±ÒÂâvsËÌÄ«Á¯¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊËÉ±Ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È È¾ÅÄ ¼¢¡Ë