´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤¿ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ªºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤Ç¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥Á¥²¤â
¡¡º£¤äÂè4¼¡´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¡£°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¤Èµ¿¤¤¤Ä¤Ä¤âÌ´¸«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤·ãÆ°¤ÊÅ¸³«¤È¡¢¤Ï¤ê¤á¤°¤é¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¡¢¿´¤Îµ¡Èù¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»ÎÏ¡¢¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤µ¤é¤ËÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬´Ú¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¡£¡Ø¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¿©Æ²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤òºÆ¸½¡£Æ´¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤È°ìÂÎ²½¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Î¤¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤ÎºÇ½ª²ó»ëÄ°Î¨¤Ï16.5¡ó¡¢JTBC»Ë¾å3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ëÄ°Î¨ÈÖÁÈ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡£¥½¥¦¥ë¤Î°û¿©Å¹·ãÀï¶è¡ÖÍüÂÙ±¡¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤ï¤±¤¢¤Ã¤ÆÁ°²Ê¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤É¤¦¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¸«¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬´Ú¹ñÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¥Á¥²¡×¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂè7ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤Î¶¯Îõ¤µ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¥Á¥²¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ù¥¿¥ó¥Ð¥àÌ¾Êª¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¥Á¥²
¢¨Ä´Íý»þ´ÖÌó15Ê¬¡¡Æñ°×ÅÙ1
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¤ª¤Ü¤íÆ¦Éå¡¡¡¡100g
ÎäÅà¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¤¢¤µ¤êÆþ¤ê¡Ë¡¡¡¡100g
¿å¡¡¡¡200ml
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
Íñ¡¡¡¡1¸Ä
¤¿¤Þ¤Í¤®¡ÊÃæ¡Ë¡¡¡¡1/4¸Ä
¥Ë¥é¡¡¡¡1ËÜ
Ä¹¤Í¤®¡¡¡¡1/8ËÜ
¤´¤ÞÌý¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1/4
¤ß¤½¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¡¡¡Å¬ÎÌ
A
Ê´Åâ¿É»Ò¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1/2
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1/4
¢¡¤Ä¤¯¤êÊý
1¡¡²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢¥µ¥Ã¤È¿å¤ÇÀö¤¦¡£
2¡¡¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÏÇö¤¯ÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤Í¤®¤Ï¤Ê¤Ê¤áÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ë¥é¤ÏÄ¹¤µ5Ñ¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£
3¡¡Æé¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¤òßÖ¤á¤ë¡£Æ©¤¤È¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢º®¤¼¤Æ¤ª¤¤¤¿A¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4¡¡3¤Ë¿å¤È¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¡¢Ãæ¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
5¡¡4¤ÎÆé¤Ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¤ª¤Ü¤íÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤½¡¢¥Ë¥é¡¢Ä¹¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¡£Ì£¸«¤ò¤·¤Æ±öµ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±ö¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë²Ð¤ò¤È¤á¡¢Íñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥²ÍÑÆ«´ïÆé¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð´°àú¡Ê»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä1000±ßÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£°û¿©Å¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡¢°Õ³°¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿È¤â¿´¤â¤µ¤é¤ËÇ®¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Î¼êÂÇ¤ÁÌÍ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¡£¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâÈ¶Îá¾î¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÉÔ»þÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤«¤é¡¢·³¿Í¤È¿¿¼Â¤Î°¦¤òËÂ¤°¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤³¤ËÉÔ»þÃå¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ËÃåÃÏ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·ÌÍ¡×¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂè2ÏÃ¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬¼êÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ù¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯ÆÃÀ½¤È¤¦¤â¤í¤³¤·ÌÍ
¢¨Ä´Íý»þ´ÖÌó25Ê¬¡¡Æñ°×ÅÙ1
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·ÌÍ¡¡¡¡1¿ÍÊ¬
¿å¡¡¡¡400ml
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1/2
¤ß¤½¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1
ÍÏ¤Íñ¡¡¡¡1/2¸Ä
¤·¤¤¤¿¤±¡¡¡¡1Ëç
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡¡¡1/4ËÜ
¤¿¤Þ¤Í¤®¡¡¡¡1/4¸Ä
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃæ¡Ë¡¡¡¡1/4¸Ä
Ä¹¤Í¤®¡¡¡¡1/8ËÜ
±ö¡¡¡¡¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
ÀÖÅâ¿É»Ò¡Ê¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¡Ë¡¡¡¡Å¬µ¹
¢¡¤Ä¤¯¤êÊý1¡¡¤¿¤Þ¤Í¤®¤È¡¢¼´¤ò¤È¤ê¤Î¤¾¤¤¤¿¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Ä¹¤Í¤®¤ÈÀÖÅâ¿É»Ò¤Ï¤Ê¤Ê¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£