「同級生」「ペルソナ3」「宇宙ショー」などフジテレビ深夜で地上波初放送
フジテレビ・関東ローカルの深夜に、3月25日まで劇場アニメ10作品が放送されている。
中村明日美子氏の漫画が原作の「同級生」、劇場版「ペルソナ3」shリーズ、ジュブナイルSFファンタジー「宇宙ショーへようこそ」など、いずれもアニプレックスが製作に携わった作品で、「BLOOD THE LAST VAMPIRE」を除く全てが地上波初放送となる。放送日時と各タイトルは以下の通り。
3月2日深夜1時55分〜3時55分
「PERSONA3 THE MOVIE #2 Midsummer Knight's Dream」（2014／田口智久監督／A-1Pictures）
3月6日深夜1時45分〜4時35分
「宇宙ショーへようこそ」（2010／舛成孝二監督／A-1 Pictures）
3月7日深夜1時55分〜3時40分
「PERSONA3 THE MOVIE #3 Falling Down」（2015／元永慶太郎監督／A-1Pictures）
3月12日深夜1時25分〜3時25分
「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」（2016／田口智久監督／A-1Pictures）
3月14日深夜1時55分〜3時20分
「ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜」（2016／柳沢テツヤ監督／Qualia Animation）
3月16日深夜1時55分〜4時15分
「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」（2017／柳沢テツヤ監督／Qualia Animation）
3月21日深夜1時55分〜3時10分
「同級生」（2016／中村章子監督／A-1Pictures）
3月25日深夜2時35分〜3時35分
「BLOOD THE LAST VAMPIRE」（2000／北久保弘之監督／Production I.G）