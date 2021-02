業務スーパーのティラミスの4つの魅力を紹介





ティラミスは、イタリアの家庭で定番のデザート。

業務スーパーこと神戸物産がイタリア直輸入している正統派ティラミスの魅力を紹介します。

コスパ抜群の人気スイーツ

業務スーパーのティラミスは、低価格なのに高級感のある味わいで人気。お値段は、ティラミス80gの2個入りセットでわずか248円(税抜・2020年12月)と、かなりリーズナブルです。

とはいえ本場のティラミスと同じように、クリームにはマスカルポーネチーズや香り豊かなマルサラワインが使われています。

どちらも日本で製造販売するにはコストがかかる材料ですが、業務スーパーのイタリア直輸入ティラミスは、コスパ抜群。他の低価格パッケージスイーツとは比べ物にならない上品な味わいです。

マスカルポーネ入りのふんわり食感

マスカルポーネチーズが入ったふわふわな口当たりも魅力。なめらかで深いコクのあるティラミスクリームがスイーツ好きに好評です。

他社のティラミスは、マスカルポーネの代わりにクリームチーズを使っていることが多いですが、業務スーパーのティラミスは現地の食材で作られ、冷凍状態で直輸入。そのため、甘すぎずコク深い味わいが楽しめます。

表面にのっているココアパウダーとコーヒーのほろにが感がクセになること間違いなし! スイーツ好きを夢中にしますよ。

イタリア直輸入の本格派

業務スーパーのティラミスは、イタリアの老舗スイーツメーカーから直輸入。

製造元は、オーガニック・ジェラートの製造販売で世界的に有名な「ジルド・ラケーリ」。

オーガニック・ティラミスやケーキといったドルチェギフトが人気で、そのどれもハイクオリティ。業務スーパーのティラミスでも、その味がいただけるのです。

DATA

商品名:ティラミス(冷凍/チルド※関西地区のみ)

容量:80g×2セット

カロリー:約210kcal/80g

メーカー:ジルド・ラケーリ(Gildo Rachelli)

保存がきく

冷凍タイプのティラミスは、賞味期限が長く冷凍庫で長期保管が可能です。

ティラミスの賞味期限は、冷凍未開封で半年から9か月ほど。

冷凍庫にストックしておけば、食べたいときに解凍するだけで簡単です。

自分用スイーツに、おもてなしにも重宝します。

来客に合わせて事前に解凍しておくのもいいでしょう。

ティラミスの口コミ・評判をチェック





業務スーパーのティラミスの口コミ・評判をチェックしてみました。

良い口コミ

ネット上の口コミをチェックしてみると、「おいしい!」というコメントが多くみられました。

ポイントはイタリア本場の味わい。

イタリア現地でも人気の、ふわふわなマスカルポーネクリームとマルサラワイン、コーヒーの香りが支持されています。

2個入り300円以下という、業務スーパーならではの良心的な価格も人気の理由。

同じジルド・ラケーリ商品でも、オーガニック・ジェラートやケーキは、ケーキ専門店並みの価格で販売されているので、業務スーパーのティラミスはかなりお得です。

悪い口コミ

一方で、「まずい」という口コミもありました。ワインの香りや味が強く感じられることが原因のようです。特に、スポンジ部分に染み込んだコーヒーとアルコールが強すぎるという意見が目立ちました。海外製スイーツらしいこってり濃厚なテイストが好評ですが、土台のスポンジ部分にはしつこさを感じる人もいるようです。

他には「売り切れで買えない」という口コミもありました。

人気スイーツのため、買いに行く前に店舗に在庫確認をして早めに来店することをおすすめします。

業務スーパーのティラミスのよくある質問と回答





直輸入ティラミスについてよく聞かれる質問に回答します。

解凍方法や食べ方は?

冷凍ティラミスは冷蔵庫で解凍するのが基本。商品パッケージにも、冷蔵庫で一晩おいて解凍するように書いてあります。

解凍時間についてはお好みで調節しましょう。急ぎや暖かい季節なら、室内で数時間置くだけでも十分です。

1個80gなので残すことはあまりありませんが、解凍後の再冷凍は品質が落ちるので避けましょう。

また、ティラミスは半解凍にしてアイスクリームのように味わうことも可能です。さすがイタリア発ジェラートメーカーのスイーツ。シャリふわ感がたまりません!

ティラミスを妊娠中に食べても大丈夫?

業務スーパーのティラミスにはお酒が入っているため、妊婦さんにはおすすめしません。

含まれるお酒の量が多いわけではありませんが、控えたほうが無難です。

母乳育児中のママさんが食べる場合は、授乳間隔を調節するのがおすすめ。

母乳にアルコール分が出る食後をさけ、十分な時間をあけましょう。

実際は体質で個人差があるため、あくまで参考にしてください。

アルコール度数は?

ティラミスに使われるマルサラワインのアルコール度数は約18%。一般的なワインよりも高めです。

マルサラワインは、料理やお菓子の隠し味や香りづけによく使われるお酒。醸造過程でブランデーなどのアルコールを加えて作られるため、お酒としては強い部類です。

そのため、子どもやお酒が苦手な人向けではありませんが、ワインやお酒好きにはピッタリ!

イタリアでは食後のデザートとしてワインそのものを楽しむことも多いそうです。

まとめ:業務スーパーのティラミスは大人のおうちカフェに最適!





業務スーパーのティラミスは、家族みんなで楽しむスイーツというよりは、大人向けの上品なデザートです。高級感のある甘く濃厚なクリームが、コーヒーによく合います。





大人のブレイクタイムに取り入れてみてはいかがでしょうか?





