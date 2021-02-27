2021年3月発売の新作ゲームは何を買う？―注目タイトルまとめ！
本稿では、2021年3月に発売予定となっている日本＆北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。
『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』
発売日：2日（JP） 機種：PS5 ジャンル：ドラマティックRPG
URL：http://ryu-ga-gotoku.com/seven/international/
『Maquette』
発売日：2日（US） 機種：PC/PS5/PS4 ジャンル：パズルアドベンチャー
URL：https://maquettegame.com/
『Monster Jam Steel Titans 2』
発売日：2日（JP） 機種：PC/PS4/XB1/NSW ジャンル：レーシング
『サージュ・コンチェルト DX』
発売日：4日（JP） 機種：PC/PS4/NSW ジャンル：RPG/コミュニケーション
URL：http://www.gamecity.ne.jp/surgedx/
『Sea of Solitude: The Director's Cut』
発売日：4日（JP） 機種：NSW ジャンル：アドベンチャー
URL：https://beep-company.com/seaofsolitude/
『ペーパービースト』
発売日：4日（JP） 機種：PS4 ジャンル：VRアドベンチャー
『OUTER WORLD 20th Anniversary Edition』
発売日：4日（JP） 機種：PS4 ジャンル：アドベンチャー
『幻走スカイドリフト』
発売日：9日（JP） 機種：PS4 ジャンル：アクションレーシング
URL：http://skydrift.illucalab.com/
『Apex Legends』
発売日：10日（JP） 機種：NSW ジャンル：バトルロイヤルシューティング
URL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000024592.html
『Monster Energy Supercross - The Official Videogame』
発売日：11日（US） 機種：PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル：バイクレーシング
URL：https://supercrossthegame.com/
『クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース』
発売日：12日（JP） 機種：PS5/XSX|S/NSW ジャンル：アクション
URL：https://www.crashbandicoot.com/ja/crash4/home
『A列車で行こう はじまる観光計画』
発売日：12日（JP） 機種：NSW ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション
URL：https://www.artdink.co.jp/japanese/title/a-tourism/
『パスカルズ・ウェイジャー ディフィニティブ・エディション』
発売日：12日（JP） 機種：PC ジャンル：アクションRPG
URL：https://store.steampowered.com/app/1456650/_/
『SAMURAI SPIRITS』
発売日：16日（JP） 機種：XSX|S ジャンル：剣戟対戦格闘
URL：https://www.snk-corp.co.jp/official/samuraispirits/
『Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning』
発売日：16日（JP） 機種：NSW ジャンル：アクションRPG
URL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000038063.html
『R.B.I. Baseball 21』
発売日：16日（US） 機種：PC/PS4/XSX|S/XB1/NSW ジャンル：ベースボール
URL：https://www.mlb.com/rbi-game
『Marvel's Avengers』
発売日：18日（JP） 機種：PS5/XSX|S ジャンル：アクションアドベンチャー
URL：https://avengers.square-enix-games.com/ja-jp/
『MAGLAM LORD/マグラムロード』
発売日：18日（JP） 機種：PS4/NSW ジャンル：魔剣創造アクションRPG
URL：https://www.d3p.co.jp/maglamlord/
『電車でGO！！ はしろう山手線』
発売日：18日（JP） 機種：NSW ジャンル：電車運転シミュレーション
URL：https://www.jp.square-enix.com/denshadego/
『英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-』
発売日：18日（JP） 機種：NSW ジャンル：ストーリーRPG
URL：https://nippon1.jp/consumer/sen4/
『Arkham Horror: Mother's Embrace』
発売日：23日（US） 機種：PC/PS4/XB1/NSW ジャンル：ラヴクラフティアン戦術RPG
URL：https://store.steampowered.com/app/840210/Arkham_Horror_Mothers_Embrace/
『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル 〜after school ACTIVITY〜 わいわい！Home Meeting!!』
発売日：24日（JP） 機種：PS4 ジャンル：リズムアクション
URL：https://www.jp.square-enix.com/lovelive-sifachm/
『ぷよぷよテトリス2』
発売日：24日（JP） 機種：PC ジャンル：アクションパズル
URL：http://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/
『五等分の花嫁∬ 〜夏の思い出も五等分〜』
発売日：25日（JP） 機種：PS4/NSW ジャンル：五つ子とドキドキ無人島生活ADV
URL：http://5pb.jp/games/5hanayome/
『メモリーズオフ ヒストリア 上巻・下巻』
発売日：25日（JP） 機種：PS4/NSW ジャンル：恋愛アドベンチャー
URL：http://memoriesoff.jp/historia/
『時計仕掛けのレイライン -陽炎に彷徨う魔女-』
発売日：25日（JP） 機種：NSW ジャンル：昼と夜の学園ブレイクスルーAVG
URL：http://dramaticcreate.com/leyline/
『ファタモルガーナの館 -DREAMS OF THE REVENANTS EDITION-』
発売日：25日（JP） 機種：NSW ジャンル：悲劇と絶望の西洋浪漫サスペンスホラーノベル
URL：http://dramaticcreate.com/fatamorgana/
『アイキス2』
発売日：25日（JP） 機種：PS4/NSW ジャンル：イチャラブコミュニケーションADV
URL：http://www.entergram.co.jp/aikiss2/
『Dandy Ace』
発売日：25日（US） 機種：PC ジャンル：ローグライトアクション
URL：https://store.steampowered.com/app/1037130/Dandy_Ace/
『香川愛生とふたりで将棋』
発売日：25日（JP） 機種：NSW ジャンル：将棋
URL：https://www.silverstar.co.jp/02products/kagawa/switch/
『モンスターハンターライズ』
発売日：26日（JP） 機種：NSW ジャンル：ハンティングアクション
URL：https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/rise/
『バランワンダーワールド』
発売日：26日（JP） 機種：PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1/NSW ジャンル：ワンダーアクション
URL：https://www.balanwonderworld.com/
『It Takes Two』
発売日：26日・27日（JP） 機種：PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル：Co-opプラットフォームアドベンチャー
URL：https://www.ea.com/ja-jp/games/it-takes-two
『Spacebase Startopia』
発売日：26日（US） 機種：PC/PS4/XB1 ジャンル：シミュレーション
URL：https://www.kalypsomedia.com/us/spacebase-startopia-standard-edition
『真砂楼』
発売日：26日（JP） 機種：PC ジャンル：廃墟探索系ホラー
URL：https://store.steampowered.com/app/1519900/_/
『LOOPERS』
発売日：26日（JP） 機種：PC ジャンル：キネティックノベル
URL：https://key.visualarts.gr.jp/kinetic/loopers/
『キングダム ハーツ』シリーズ
発売日：30日（JP） 機種：PC ジャンル：RPG/リズムアクション
URL：https://www.epicgames.com/store/ja/discover/kingdom-hearts
『Evil Genius 2: World Domination』
発売日：30日（US） 機種：PC ジャンル：悪の組織運営ストラテジー
URL：https://store.steampowered.com/app/700600/Evil_Genius_2_World_Domination/
以上、3月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。